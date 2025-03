Corrientes Capital

Feriado nacional: hoy y mañana habrá recolección de residuos

Lunes, 3 de marzo de 2025

Además de este servicio, la Comuna capitalina dispuso guardias en las áreas operativas e informaron que estarán cerradas las oficinas administrativas. En el caso del Tribunal de Faltas, funciona solo para trámites abreviados de retiro de vehículos.



La Municipalidad de Corrientes diagramó el esquema de servicio que estará disponible para el feriado nacional –destinado al carnaval- de hoy y mañana.



Desde el Ejecutivo comunal del principal distrito de la provincia informaron acerca del funcionamiento de los servicios que habitualmente brinda a los vecinos.



Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable comunicó que la recolección de residuos se realizará normalmente tanto hoy como así también mañana en la ciudad.



Destacaron que el servicio se cumplirá en los horarios habituales. Lo mismo ocurrirá con la recolección diferenciada en las zonas de la capital provincial donde se realiza este servicio.



Por otra parte, señalaron que el Tribunal de Faltas funcionará durante el fin de semana y durante los feriados con una guardia, pero solo para trámites abreviados de retiro de vehículos de la vía pública. Hoy, lunes 3 de marzo, atenderá de 8 a 16; mientras que el martes 4 funcionará solamente de 9 a 15.



Por su parte, la Dirección General de Defunciones atenderá, de 7 a 19, en la oficina ubicada por calle 25 de Mayo 1132 (Palacio Municipal) para trámites relacionados con inhumaciones, introducción de cenizas y traslados urgentes.



En tanto que los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador estarán abiertos, de 7 a 17, para visitas e inhumaciones.



El Mercado de Abasto (El Piso) atenderá el 3 y 4 de marzo solo mediodía, de 7:30 a 13:30; mientras que el Mercado de Productos Frescos no atenderá hoy, pero sí el martes abrirá sus puertas solo de 7 a 13 horas.



Por su parte, los días feriados los paseos de compras ubicados en el Puerto, en el barrio San Gerónimo y la ex vía, trabajarán normalmente en el horario de 8 a 21. Mientras que el Paseo del Puerto estará abierto de 7 a 15 y de 17:30 a 21:30



Las Ferias de la Ciudad se realizarán normalmente. El 3 y 4 de marzo los feriantes estarán de 10 a 22 horas en el Paseo Arazaty, actividad que se llevará adelante junto a los emprendedores de Ciudad de Diseño; mientras que mañana se instalarán, como es tradicional, en la plaza Torrent y la plazoleta Los Amigos, de 8 a 13 horas.



La Secretaría de Salud informó por su parte que las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) no brindarán atención al público.



Los centros de informes turísticos funcionarán durante el fin de semana largo con guardias que atenderán de acuerdo al siguiente esquema: plaza Vera (de 7 a 22); plaza Cabral (de 16 a 20); terminal (de 8 a 20), y paseo de compras del puerto (de 7 a 21:30).



Los puntos SUBE tampoco atenderán el lunes y martes próximos y no habrá cobro de estacionamiento medido en la ciudad.



En lo respectivo a las áreas operativas de Tránsito, Guardia Urbana, Transporte, barrido de calles y el Servicio de Emergencia Municipal (ambulancias), brindarán sus servicios con personal de guardia.



En tanto que no brindarán atención al público hoy ni mañana la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), el Centro Emisor de Licencias (CEL), y las demás oficinas administrativas comunales, que volverán a abrir sus puertas el miércoles 5 de marzo.