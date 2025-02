Cómo será la salud del futuro cómo vivir más años con calidad y bienestar

Jueves, 27 de febrero de 2025

Daniela Blanco explora cómo la inteligencia artificial, la biotecnología, el rol de la microbiota y la medicina personalizada revolucionan la salud global.

Un hombre entra a una clínica y, en lugar de esperar horas por un diagnóstico, una inteligencia artificial analiza su historial, cruza datos genéticos y en minutos sugiere un tratamiento personalizado. A kilómetros de allí, una mujer con artritis severa deja atrás años de medicación ineficaz gracias a una terapia diseñada específicamente para su ADN. En otro rincón del mundo, un médico trata la depresión de un paciente no con pastillas, sino restaurando el equilibrio de su microbiota intestinal. Escenarios como estos, que hasta hace poco parecían ciencia ficción, son la nueva realidad que está transformando la medicina.



A lo largo de Así será la salud del futuro, Blanco insiste en un punto clave: la medicina del futuro no solo tratará enfermedades, sino que trabajará para prevenirlas. En su conversación con el experto en salud pública global Deus Bazira, el diagnóstico es claro: el modelo actual, basado en reaccionar ante las enfermedades, es insostenible.



“Invertir en prevención es más barato y efectivo que tratar enfermedades avanzadas”, explica Bazira en el libro. Este enfoque no solo se traduce en un menor gasto sanitario, sino en una mejor calidad de vida para la población. La descentralización de la atención médica, el uso de la tecnología para detectar riesgos antes de que se conviertan en enfermedades y la integración de la salud ambiental en la planificación médica son algunos de los cambios que ya están en marcha.



El concepto One Health, que entiende la salud humana, animal y ambiental como un sistema interconectado, es otro de los temas clave del libro. Blanco expone cómo el cambio climático y la degradación de los ecosistemas están afectando directamente la aparición de nuevas enfermedades y cómo la medicina debe adaptarse para enfrentar estos desafíos.



Así será la salud del futuro da un panorama de lo que ya está ocurriendo, de cómo el futuro es hoy. Blanco no solo documenta los cambios, sino que invita al lector a reflexionar sobre su propio papel en esta transformación. La clave ya no es solo vivir más años, sino vivirlos mejor. Y ese futuro, aunque lleno de posibilidades, dependerá de las decisiones que tomemos hoy.