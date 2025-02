El rumor sobre la relación de Will Smith e India Martínez que enloquece a los fanáticos Jueves, 27 de febrero de 2025

Los gestos de cercanía y un aparente beso durante una interpretación generaron debate sobre si su relación iba más allá de la música, especialmente debido al estado civil del actor. La reciente colaboración entre Will Smith e India Martínez en los Premios Lo Nuestro no pasó desapercibida. Durante la interpretación de "First Love", su nuevo sencillo, la química entre ambos artistas desató una oleada de comentarios en redes sociales y especulaciones sobre su relación personal.



El 20 de febrero, Smith y Martínez ofrecieron una actuación que dejó a muchos sorprendidos. La complicidad entre ellos fue evidente, e incluyó un aparente beso en escena y gestos de gran cercanía.



La situación llamó la atención porque Smith sigue casado con Jada Pinkett Smith, aunque están separados desde hace casi una década, según declaraciones de la propia actriz a People. La puesta en escena estuvo cargada de romanticismo, con miradas cómplices y movimientos coreografiados que reforzaron la conexión entre ambos artistas.



Los mensajes en redes que avivaron la controversia

Días antes de la presentación, Smith y Martínez habían interactuado de forma llamativa en redes sociales. El 14 de febrero, cuando Smith anunció el lanzamiento de "First Love" con un video en el que dibujaba un corazón en un vidrio, Martínez comentó: "Somos como dos niños en su primer amor".



El intercambio continuó. Dos días después, Smith publicó un fragmento de su rap y Martínez reaccionó con un "Oleeeeee!!!!" y emojis de corazón. Días más tarde se refirió a Smith como un "Cupido muy especial" en un video donde hablaban del recibimiento de la canción.



La presentación generó reacciones divididas. Mientras algunos la elogiaron como una interpretación intensa y artística, otros cuestionaron el estado civil de Will Smith.



"Fue lo único que me gustó de toda la gala", comentó un usuario. En tanto que otro consideró: "Esto es completamente inapropiado, incluso si es ‘entretenimiento’".



El debate alcanzó su punto álgido con la mención de Jada Pinkett Smith. "Corrí a los comentarios, ¡están mejor que la presentación!", escribió un seguidor. Por último, la opinión más viral ironizó sobre la situación: "Esperaba que Jada apareciera desde un costado del escenario y le diera una bofetada por besar a su hombre", en referencia a la escandalosa agresión de la que el actor fue protagonista en los Oscar 2022.