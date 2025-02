A días del comienzo de clases cuánto aumentaron los útiles en un año y cómo está reaccionando el consumo

Martes, 18 de febrero de 2025

En comparación al inicio del ciclo de 2024, las subas se ubicaron debajo de la inflación y se registraron incluso bajas de precios en algunos productos. Cómo vienen las ventas.



Las librerías reportan aumentos de precios promedio del 15% respecto al año pasado en la canasta escolar, muy por debajo de la inflación de los últimos doce meses, que a enero fue del 84,5%, según precisó el Indec la semana pasada. En algunos casos, hubo descensos de hasta un 50%. El bajo nivel de ventas del año pasado fue uno de los factores que impulsó esta moderación en las listas de los distintos proveedores.



Desde la Cámara Argentina de Papelerías y Librerías, su presidente, Daniel Iglesias, contó a Infobae que luego de los constante ajustes y saltos pronunciados de los artículos escolares a partir de la devaluación de diciembre de 2023, "el primer semestre del 2024 fue muy recesivo, la temporada fue muy mala porque la gente no tenía plata, sumado a que no había cuotas sin interés para ofrecer". "Ya en el segundo semestre hubo un sinceramiento de precios y se empezaron notando bajas hasta de un 50%. De esta manera, la suba interanual de precios para esta temporada fue, en promedio, de alrededor de 15%", explicó el directivo.





Destacó que ahora hay promociones bancarias, como cuotas sin interés y descuentos de hasta 30%.





"Los padres que vengan hoy a comprar, se van a encontrar con precios muy similares a los de febrero del año pasado, en algunos casos inferiores, lo cual me genera un problema, porque si bien no tengo inflación de productos, sí tengo inflación de servicios, de salarios, alquileres y las cargas sociales me aumentan todos los meses. Tenemos aumento de costos con estabilidad de precios", agregó el también dueño de Librería Thesis, ubicada en Palermo.





Entre algunos precios que maneja se encuentran:



10 marcadores largos: $1500 pesos





Cuaderno Rivadavia tapadura forrado: $7500 pesos





Cartucheras: desde $5.000





Papel glacé: $280 pesos





Sacapuntas: $640





Goma de borrar: $990





12 lápices de colores: $1.800





En Librerías Guido, que tienen sucursales en Recoleta y Caballito, resaltaron que hubo marcas importadas que disminuyeron sus precios hasta un 30%, debido principalmente a que el año pasado había restricciones a las compras al exterior.



Por su parte, desde la Librería La Botica, en el barrio de Flores, señalaron que por la falta de ventas los precios subieron poco, entre un 5% y 10%. "Pocas cosas aumentaron", precisaron.



En tanto, en Librerías Icaro, que cuenta con locales en Palermo, dijeron que "en el último tiempo los artículos se vienen incrementando muy poco, incluso algunas cosas bajaron. Las remas, por ejemplo, hace un mes estaban a $10.900 y ahora están a $9.900″. Resaltaron la diferencia con febrero de 2024, cuando mandaban dos o tres listas de precios distintas por semana.



Para la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que una familia tipo con dos hijos en edad escolar necesitará alrededor de $287.000 para afrontar el inicio del ciclo lectivo. Este monto contempla la compra de mochilas, cartucheras, guardapolvos, joggings, zapatillas y útiles básicos, sin incluir textos escolares, cuyo valor puede incrementar aún más el gasto total.



El informe destaca que la canasta de útiles escolares sufrió un incremento interanual del 26%. En particular, algunos artículos de librería experimentaron alzas notorias, como la goma para tinta/lápiz, que registró un aumento del 288,02%, el papel glacé con un 102,79% y el repuesto de 96 hojas de primera calidad Rivadavia, que subió un 76,80%.



Otros productos también mostraron un alza de precio, como el cuaderno universitario de 80 hojas (35,48%), la carpeta para dibujo con cordón (36,82%) y el sacapuntas de plástico económico (37,13%).



Cómo vienen las ventas



En lo que respecta a las ventas, Iglesias contó que vienen bastante mejor. "Todavía es incipiente porque las clases arrancan el lunes en CABA y el 5 de marzo en Provincia. La gente espera para comprar hasta último momento", aseguró y añadió que se están vendiendo artículos que el año pasado no se demandaban, como mochilas y cartucheras.



En Librerías Guido dijeron que a partir de noviembre hubo un cambio de tendencia y mejoraron un poco las ventas. Ya de cara al ciclo lectivo, en los últimos días se empezó a ver un poco más de movimiento, aunque aclararon que todavía no se puede evaluar mucho y que hay que esperar a mitad de marzo. Explicaron que los clientes buscan reutilizar los útiles del año lo más que se pueda.



En el caso de La Botica, indicaron que todavía no hay demasiadas ventas aún debido a que las escuelas no entregaron la lista con los materiales necesarios para el año.



Desde Icaro, en tanto, aseguraron que en enero se notó una merma muy grande, no vista en los últimos años y ahora en febrero ven un poco más de movimiento.