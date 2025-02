Corrientes: diecinueve parejas darán el "Sí" en el Día de los Enamorados

Viernes, 14 de febrero de 2025



Pablo Fernando Cano, director general del Registro Provincial de las Personas informó que hoy 19 parejas se casarán por civil. "El 1 de diciembre se agotaron los turnos para hoy", dijo confirmando la fecha predilecta para dar el "Sí".



En la sede central del Registro Provincial de las Personas, el doctor Cano confirmó que en el Día del Amor, muchas parejas eligieron casarse por civil y que inclusive los turnos para esta fecha ya estaban agotados en diciembre del 2024. "Nosotros habilitamos los turnos para casamientos en diciembre, los casamientos de febrero. Y a las 24 horas de habilitar los turnos, estaban todos agotados los turnos para el día 14 de febrero", dijo. "El 1 de diciembre se agotaron los turnos para hoy", remarcó.



Detalló que no solo se agotaron en la sede central, "se dieron 10 turnos, los 10 agotados. Y en total, en la ciudad capital, estamos haciendo hoy 19 casamientos".



Cano dijo que no algo inusual, "generalmente sucede todos los años. Lo sorpresivo de esta vez fue el tiempo récord en el que se agotaron los turnos. La gente estaba esperando que se habiliten los turnos y se habilitaron los turnos y en 24 horas se agotaron los turnos".



Precisó "tuvimos muchos más pedidos, solicitudes para casamiento hoy, pero el tiempo material no da. Lo que hicimos fue acortar los plazos del casamiento para poder dar más turnos para el día de la fecha".