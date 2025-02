Alexander Zverev ganó en su debut y está en cuartos de final

Jueves, 13 de febrero de 2025

El alemán se impuso ante el serbio Dusan Lajovic.

El tenista alemán Alexander Zverev (2°) derrotó al serbio Dusan Lajovic (81°) en un partido disputado esta tarde, en el estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, por los octavos de final del Argentina Open.



El alemán demostró la diferencia de jerarquía, es el máximo candidato a quedarse con el título, y solo recibió un quiebre, para quedarse con el triunfo y la clasificación a cuartos de final.



Además, en la jornada de mañana se dará el partido de Diego "Peque" Schwartzman (386°), por los octavos de final, así como también los de los argentinos Mariano Navone (47°) y Federico Coria (115°).



Alexander Zverev se quedó con el pase a cuartos de final con relativa comodidad ante el serbio Lajovic, a quien dejó en el camino por 6-4 y 6-4.



"Sascha" tuvo un primer set tranquilo. Tras seis games en los que ninguno de los dos tenistas tuvo oportunidades de quebrar, Zverev consiguió el break en el séptimo juego. Con un game de ventaja, y tras uno noveno game de larga duración, el oriundo de Hamburgo se quedó con el parcial en su segunda oportunidad.



El segundo set orilló la hora de duración, y fue claramente más parejo. Lajovic consiguió un quiebre tempranero que lo hizo ilusionarse con igualar el partido, pero la ventaja no le duraría mucho: Zverev volvió a quebrar en los dos games siguientes a la devolución, ganando una nueva ventaja de un juego. Tras algunos break points desaprovechados por ambos lados, el alemán cerró el partido en su primera oportunidad, con un saque abierto seguido de un revés paralelo imparable.



El "Peque" Schwartzman jugará mañana los octavos de final



Diego "Peque" Schwartzman jugará su partido correspondiente a los octavos de final del Argentina Open en la tarde de mañana, cuando enfrente al español Pedro Martínez (41°), en el estadio Guillermo Vilas, la cancha central del club.



El "Peque" dio una de las más grandes sorpresas del torneo en la primera ronda. A pesar de estar jugando el último torneo de su carrera, Schwartzman demostró su estilo inoxidable y dejó en el camino, tras tres sets, al chileno Nicolás Jarry (40°), que había sido finalista de la edición anterior del torneo.



Su rival, el español Martínez, viene de derrotar al bosnio Damir Dzumhur (90°), a quien venció en una guerra cercana a las tres horas, que había abierto ganando el primer set por 6-0 y tuvo que definir en el tie-break.



El argentino Mariano Navone tendrá una de las paradas mas bravas del torneo. Tras haber dejado en el camino a su compatriota Francisco Comesaña (84°), el oriundo de 9 de Julio tendrá que enfrentarse al segundo máximo candidato al campeonato: el danés Holger Rune (12°).



En uno de los duelos más interesantes de la jornada, que está programado para el tercer turno del court Guillermo Vilas, el argentino viene de haber padecido unos calambres en la primera ronda, mientras que Rune llega descansado al no jugar la segunda ronda, por ser uno de los cuatro mejores preclasificados, pero sufrió una fiebre fuerte en la semana pasada.



A pesar de que el ranking no diga lo mismo, el partido que abrirá la jornada del jueves será de lo más atractivo de la fecha. El argentino Federico Coria enfrentará al estelar brasileño Joao Fonseca (99°), quien con solo 18 años se metió en el top 100 y fue campeón de las ATP Next Gen Finals.



La aparición de la "Mojarra" en el cuadro fue producto de la fortuna. Tras haber perdido en la segunda ronda previa, el rosarino fue beneficiado por la baja del italiano Francisco Passaro y ocupó su lugar como lucky loser.



A pesar de esto, Coria demostró que pertenece a los mejores jugadores del torneo. Superó completamente al francés Hugo Gastón (91°), lo derrotó en sets corridos, en un partido que duró poco más de una hora, y ya está en cuartos, en una semana en la que defiende semifinal.



Pero enfrente tendrá a Fonseca, que a pesar de ser el jugador más joven del cuadro, también es uno de los más temidos. Dueño de una derecha espectacular, el brasileño eliminó al argentino Tomás Etcheverry (44°) en un duelo en el que, a pesar de la diferencia de ranking, fue el brasileño quien manejó los tiempos con tranquilidad para ganar por doble 6-3.