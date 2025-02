"La lluvia ayudó a bajar la temperatura y enfriar todos los focos que seguían activos"

Jueves, 13 de febrero de 2025

Bruno Lovison, subsecretario de Defensa Civil de la provincia brindó un informe sobre la situación de los incendios en el interior. Ayer comenzaron lluvias en varios sectores afectados por incendios, especialmente en Mercedes y Santo Tomé.



Se espera que las precipitaciones ayuden a controlar los focos activos y proporcionen alivio, aunque se prevé un regreso del calor pronto.



El funcionario señaló que ayer "empezó a precipitar después del mediodía para algunos sectores, empezando por el sur, fundamentalmente para la zona de Mercedes, que sabíamos que era una de las zonas más complicadas. Esa lluvia después se desplazó un poquito hacia el centro norte, noreste, por ahí también precipitando por la zona de Paso de los Libres donde también teníamos focos activos", aseveró.



"Ya después por la tarde precipitó sobre la zona de Alvear que ayer tuvo un incendio bastante grave sobre la ruta 14, ahí en jurisdicción de Torrent, y casi paralelamente tuvimos un incendio muy grave también en la zona de Santo Tomé, sobre plantación de pino, donde no precipitó, pero bueno, se pudieron controlar las llamas", explicó.



Asimismo avizoró "entendemos que se esperan precipitaciones para el transcurso del día y eso nos va a ayudar a apagar un poco todo ese panorama que tuvimos ayer". Agregó "la lluvia ayudó un montón ayer, bajar la temperatura primero y luego también enfriar todos estos focos que seguían activos, aquellos que por lo menos estaban en guardia de ceniza, así que bueno, se esperan lluvias prácticamente para toda la provincia el día de hoy".



Por otra parte dijo que hay algunos focos que se están combatiendo todavía "en la zona de Empedrado Limpio, El Pollo así que bienvenida sea la lluvia para estos sectores también".



Lovison también señaló "el problema es que ya después de la semana que viene, a mediados de la semana que viene volveríamos a tener nuevamente calor, así que habría que ver con las condiciones que nuevamente podríamos estar entrando, sabemos que las precipitaciones no van a ser tan copiosas tampoco, habría que ver cuánto precipita puntualmente sobre el fin de semana y en cuánto nos puede llegar a ayudar esto. Pero si tenemos una nueva ola de calor no creo que dure mucho en el tiempo, si para ayudar ahora por lo menos a combatir los focos principales, a bajar un poco también o que tengamos más humedad y eso va a mantener las condiciones un poco mejor, más estable".



"Es un alivio importante para aquellos focos principales que son los que venían produciendo mucho daño", afirmó el funcionario.



Resaltó que el COE está trabajando las 24 horas, "siempre trabajó 24 horas, pero en este momento está trabajando con una guardia mucho más reforzada por la cantidad de servicios que se están teniendo".



Sobre qué zonas preocupan más dijo "en este momento, la zona de Mburucuyá, Empedrado Limpio, El Pollo, todo ese sector de Empedrado que ha tenido incendios rurales, viene teniendo incendios en los últimos días, este es el sector que más nos está preocupando".