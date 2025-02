Boca revirtió los silbidos y venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia

Miércoles, 12 de febrero de 2025



Con goles de Merentiel y Zeballos en el complemento, el Xeneize superó al conjunto mendocino tras la reprobación de la hinchada al finalizar el primer tiempo.

Boca revirtió los silbidos en La Bombonera y venció por 2 a 0 a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Apertura. Miguel Merentiel y Ezequiel Zeballos marcaron en el complemento los goles del equipo de Fernando Gago que se fue al entretiempo con la reprobación de la hinchada.



El local arrancó intentando imponer ritmo, aunque sin poderse soltar del todo ante un rival también veloz en tres cuartos de cancha. De hecho, la primera jugada clara fue de Independiente Rivadavia: Luis Sequeira sacó un remate dentro del área que fue bien despejado por Agustín Marchesín.



Cuando el Xeneize se acomodó en la cancha, generó dos chances: primero un remate de Milton Giménez rozó en un defensor y se fue al lado del palo y después Miguel Merentiel exigió a Ezequiel Centurión. Luego, Gago debió reordenar el equipo con la lesión de Tomás Belmonte, ingresando al fondo Luciano Di Lollo y pasando Rodrigo Battaglia al medio.



Dos jugadas, una al arco. Solo eso logró generar el local en el primer tiempo. Boca jugó un flojísimo primer tiempo, con grandes tramos dónde no jugó a nada y no se impuso en el juego ante un equipo que si bien tuvo un gran inicio de año tiene un presupuesto muchísimo menor. Por eso, el equipo se fue al descanso a puro silbido de la gente.



El estado de ánimo de La Bombonera cambió con un regalo de Independiente Rivadavia que terminó en el primero de Boca a los 5 minutos del segundo tiempo. A Ezequiel Centurión, arquero formado y con pasado en River, se le escapó la pelota y Merentiel aprovechó para mandarla a la red.



Los dirigidos por Alfredo Berti no renunciaron a seguir buscando en desventaja, y por unos instantes parecieron un vendaval decidido a igualar acciones: en primer lugar Mauricio Cardillo remató en el punto del penal tras un centro pero Williams Alarcón desvió el tiro y se fue por arriba del arco y luego Sheyko Studer sacó una bomba dentro del área que sacó Agustín Marchesín con ayuda luego de su manotazo del travesaño.



Boca resistió y luego lo liquidó con un tanto de Ezequiel Zeballos a los 38" de la segunda mitad con el que se selló el 2-0 final. Tras un flojo rebote de Centurión, el Changuito controló en el área hacia el medio para sacarse un defensor de encima y luego disparó a un palo y el 1 se tiró al otro.



La bronca de los hinchas de Boca se transformó en euforia y Boca terminó feliz una noche que había comenzado complicada. Le queda mucho por mejorar en los niveles individuales y colectivos, pero siempre es mejorar trabajar mientras se gana y que perdiendo y el triunfo era necesario tras la caída con Racing en Avellaneda.



Con este triunfo, Boca quedó momentáneamente en zona de clasificación en la Zona A del Torneo Apertura: está octavo con 8 puntos en cinco fechas, a tres del líder por ahora Estudiantes. Si Argentinos Juniors vence este miércoles a Huracán volverá a la cima y el equipo de Gago seguirá a cinco del puntero.