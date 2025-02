Sufre Racing: se confirmó la lesión de Maravilla Martínez

Martes, 11 de febrero de 2025



El goleador tiene una distensión en el sóleo de la pierna izquierda y en la Academia prenden velas para que llegue al partido de ida de la Recopa con Botafogo.

A 10 días del partido de ida de la Recopa con Botafogo en el Cilindro de Avellaneda, Racing conoció la lesión que sufrió Maravilla Martínez el sábado en la victoria por 2 a 0 a Boca por el Torneo Apertura: distensión en el sóleo de la pierna izquierda y puertas adentro en La Academia prenden velas para que llegue al encuentro copero.



El delantero se entrenó diferenciado en el entrenamiento de Racing de este lunes por la lesión y ya pone el foco en la recuperación para poder estar nuevamente disponible para Gustavo Costas. Es la figura del equipo y lleva un brillante presente desde el primer minuto en el club: marcó 34 goles y dio 9 asistencias en 52 partidos para la Academia.



En consecuencia, Maravilla Martínez se perderá los próximos dos partidos de Racing por el Torneo Apertura: primero el de este martes contra Tigre de visitante y luego el del sábado ante Argentinos Juniors de local. Su recuperación irá directamente para el siguiente encuentro, que será contra Botafogo (20/2).



La lesión del delantero se habría producido sobre el final del triunfo ante el Xeneize, poco después de su gol y cuando los hinchas celebraban la victoria que dejó a Racing bien arriba en la tabla de la Zona A del Torneo Apertura: escolta con 9 puntos, a solo uno del líder Argentinos Juniors.



De esta manera, Martínez se sumó a los lesionados Agustín García Basso y Santiago Sosa. Los tres realizaron tareas de gimnasio y kinesiología este lunes en el entrenamiento.



Si bien no son muchos, los tres lesionados son piezas claves en el funcionamiento del equipo de Gustavo Costas. Así, la Academia prende velas para recuperarlos de cara a lo que será el primer gran objetivo del semestre: la Recopa Sudamericana ante Botafogo.



El duelo con los brasileños será dentro de 10 días. Así, la distención de Maravilla implicaría que el goleador llegaría con lo justo, quizás hasta sin fútbol. Con un Torneo Apertura que presenta partidos muy seguidos, el delantero no estará en los dos próximos partidos y apunta directamente a una recuperación veloz para estar ante Botafogo.



En tanto, García Basso todavía arrastra molestias de la lesión que sufrió en el primer partido del Apertura, ante Barracas Central. Desde ese entonces, no volvió a jugar y sigue diferenciado. De la misma manera, Sosa sufrió un esguince en la rodilla derecha, lesión que lo marginó ante Boca y lo mantiene todavía con tareas de kinesiología.