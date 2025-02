Antetokounmpo, baja del All-Star

Lunes, 10 de febrero de 2025



La estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo causaría baja para el All-Star Game de la NBA debido a una lesión por lo que el encuentro perderá a uno de sus grandes exponentes en este importante juego.





De acuerdo con información de ESPN, Antetokounmpo quedaría fuera debido a una lesión en la pantorrilla izquierda. Aunque se espera la confirmación de su ausencia para la próxima semana, el griego sí fue descartado para el juego de este domingo.



El entrenador de los Bucks, Doc Rivers ya había informado la ausencia de Antetokounmpo para el juego de este fin de semana. El propio coach también reveló que el jugador será vigilado para conocer la evolución de su lesión.



"Simplemente lo hemos estado monitoreando, y simplemente no ha mejorado lo suficiente como para que podamos ponerlo a jugar", dijo Rivers. "Si este fuera un juego de playoffs, ¿jugaría? Probablemente sí. Pero este no lo es. Y queremos asegurarnos de que juegue en los playoffs", expresó a ESPN.



En caso de que Giannis Atetokounmpo no pueda tomar parte del juego, será el comisionado Adam Silver quien elegiría al sustituto que formará parte del equipo Chuck del analista de TNT Charles Barkley, uno de los cuatro equipos dispuestos para este nuevo formato.



Por otro lado, en uno de los juegos más destacados del fin de semana, festejaron los Celtics de Boston. Jayson Tatum anotó 40 puntos para derrotar fácilmente a los Knicks de Nueva York por segunda vez esta temporada, ganando 131-104 el sábado.



Payton Pritchard agregó 25 puntos desde el banquillo para los Celtics, que se recuperaron de su derrota ante Dallas el jueves en una revancha de las Finales de la NBA para ganar por quinta vez en seis juegos y colocarse 2 1/2 juegos por delante de los Knicks en la Conferencia Este.