Milei privatizó la empresa Belgrano Cargas

Lunes, 10 de febrero de 2025



La firma se ocupa de la prestación del servicio, la operación y logística de trenes de carga, y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Había sido incluida dentro de la Ley Bases.



El Gobierno oficializó la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. a través del decreto 67/2025, publicado a la medianoche de este lunes con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.



"Autorízase el procedimiento para la privatización total de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima mediante la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, bajo la modalidad de remate público para la venta del material rodante, y a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños, y el uso de los talleres ferroviarios, en los términos de las Leyes Nros. 17.520 y 23.696 y sus respectivas modificatorias", establece el primer artículo de la norma.



En los fundamentos del decreto, el Gobierno afirmó que la empresa, "desde su creación, ha sido deficitaria y que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado nacional para disminuir el déficit, aún requiere de una relevante asistencia del Tesoro Nacional".



La firma -cuyo nombre comercial es Trenes Argentinos Cargas- se ocupa de la prestación del servicio, la operación y logística de trenes de carga, mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la gestión de los sistemas de control de la circulación de trenes.



"La empresa opera 7600 km de vías que ahora serán concesionadas a privados, manteniendo rieles y tierras como propiedad del Estado Nacional. Dicho proceso de privatización será liderado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación", indicaron desde el Gobierno en un comunicado.



Según explicaron a TN fuentes de la Agencia, hay varios procedimientos previos hasta llegar a la disolución de la empresa. Por un lado, se venderá el material rodante, que se hará mediante remate público y cuyo remanente se utilizará para el financiamiento de obras sobre las vías que serán concesionadas. "Además, parte del material rodante va a poder ser incluido en los contratos de concesión de las vías", detallaron.



Otra de las medidas que se van a tomar es la concesión de las vías -proceso que está avanzado en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza- y de los inmuebles aledaños. También se trabajará sobre la concesión de uso de los talleres: "Eso va a ser también por licitación. Una vez terminados todos estos procedimientos, se disuelve y se liquida la empresa", expresaron.



Belgrano Cargas forma parte de las empresas incluidas en la Ley Bases que el Ejecutivo impulsó para que pasen a manos privadas. Las otras son ENARSA, Intercargo, Aysa, Sociedad operadora ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales.



El anuncio de la privatización se había realizado en octubre, con el argumento de que la empresa tiene un "déficit obsceno" y una excesiva cantidad de empleados. Según detalló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la dotación de personal era en diciembre de 2024 de 4377 en diciembre. Además, de acuerdo a la administración libertaria, la sociedad tuvo un balance negativo de US$112 millones el año pasado.



En aquel momento, el Ejecutivo apuntó: "Su privatización tiene por objetivo eficientizar la competitividad del transporte ferroviario de cargas, promover la inversión en el sector e introducir la lógica de mercado al sector ferroviario".



Las irregularidades que denuncia el Gobierno con respecto a los empleados de Belgrano Cargas



Desde el Ejecutivo nacional adelantaron que habrá despidos debido a que hay empleados que "cobran y no trabajan", que fueron quedando de anteriores gestiones.



En ese sentido, cuestionaron a Omar Maturano, el líder de La Fraternidad, por las presuntas irregularidades en Belgrano Cargas: "Ellos permitían el ingreso de gente afín". También dijeron que en los trenes de cargas van diez conductores en un solo viaje.



En los gremios, ante las acusaciones del Gobierno sobre la cantidad de conductores a la hora de un viaje de un tren de carga, aclararon: "Los trenes de carga deberían ir a 60 kilómetros por hora, pero eso no es así. Hoy tienen un promedio de velocidad de 15 kilómetros a 35 o 30. Los conductores son relevados cada nueve horas. Un tren de Buenos Aires a Salta tarda 20 horas, entonces necesitas llevar tres conductores y tres suplentes".



En ese sentido, los sindicatos enfatizan en que se cumpla la declaración de emergencia ferroviaria: "El Estado no dio la plata de la emergencia. Parece que están esperando otro accidente, estamos trabajando en las condiciones mínimas de seguridad, atando con alambre las locomotoras".