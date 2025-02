Un tercio del país quedó sin luz por la nula inversión de Milei en energía Viernes, 7 de febrero de 2025 Un tercio del país quedó a oscuras el lunes por la caída de seis líneas de alta tensión. A pesar de los aumentos tarifarios, que en algunos casos superaron el 1000%, el gobierno no invirtió ni un peso para mejorar el sistema.



Las líneas de alta tensión son las que transportan la energía desde los puntos de generación hasta las estaciones donde se distribuye. Transportan hasta 500 KV y se conectan con las líneas de 132 y 13 KV por dónde llega la energía hasta hogares e industrias.



El monitoreo del sistema está a cargo del SADI y el lunes y martes pasado se detectaron fallas en la zona de Córdoba y en el norte argentino.



Córdoba, Formosa, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja quedaron sin energía.



Los problemas no son nuevos, pero sí lo es la decisión de Javier Milei de postergar AMBA I, un proyecto que iba a permitir descomprimir y readecuar las centrales de General Rodríguez y de La Plata y que tenía un costo proyectado de 1200 millones de dólares.



"En lugar de hacer esa obra, que es clave para los próximos 50 años, CAMMESA decidió comprar baterías de litio que duran 5 años por 1000 millones de dólares. Es algo insólito", explicó a LPO un especialista del sector energético.



AMBA I iba a financiarse con pequeños impuestos extra en las boletas de luz, sumas que eran casi insignificantes para los consumidores.



Antes de que llegaran los cortes, CAMMESA, la empresa que administra la energía mayorista, había previsto un récord de demanda eléctrica por las altas temperaturas. Sin embargo, ese récord nunca llegó porque cayeron 6 líneas de alta tensión.



La mayor demanda histórica en la Argentina fue de 29.653 MW registrado el 1° de febrero de 2024. Sin embargo, el pasado lunes el sistema llegó a su tope con una demanda de 28.584 MW y comenzaron los cortes de luz.



Si bien aún no lo eliminó, el gobierno desfinanció el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado para financiar obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Antes, Nación había cancelado el Plan Federal de Transporte aprobado en 2023 y que proyectaba incorporar 5000 kilómetros a la red de alta tensión.