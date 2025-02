Marchesín no dudó: "Boca es el desafío más importante de mi carrera" Jueves, 6 de febrero de 2025 El flamante arquero del Xeneize habló de su llegada al club al que siempre soñó con llegar y no ocultó su felicidad: "Es un sueño personal y familiar", aseguró.

Los sueños están para cumplirse, y en eso anda Agustín Marchesín. A los 36 años, el arquero llegó a Boca, el club que deseó toda su vida, e ilusionó a todos con su gran estreno ante Huracán en la Bombonera. En exclusiva para TyC Sports, el surgido en Lanús reconoció: "Siempre tuve el deseo y las ganas de jugar acá. Es el desafío más importante de mi carrera".





De enorme trayectoria y con pasado en la Selección Argentina, el nacido en San Cayetano, provincia de Buenos Aires, contó que pasar al Xeneize era el anhelo de toda su vida, y de todos los suyos. "Es un sueño personal y familiar. Es un desafío muy importante, a una edad que sabía que no podía desaprovechar porque iba a ser la última oportunidad de poder venir".



Su llegada no fue fácil, ya que Gremio pretendía su permanencia por sus grandes actuaciones. Las negociaciones fueron difíciles, pero Marchesín tuvo un rol fundamental. Si bien siempre mostró agradecimiento y respeto por el club brasileño ("La gente de Gremio me trató muy bien. Confió en mí en un momento difícil, cuando salí de la lesión de Aquiles", admitió), también les dejó en claro que deseaba pasar a Boca



"Les dije que era un sueño personal, que no iba a salir peleado con nadie porque lo que habían hecho por mí no me lo iba a olvidar. Me habían tratado muy bien (...). Si bien sabía que era una oportunidad muy importante en mi carrera, era la más importante, quería salir bien con toda la dirigencia, que se había portado muy bien. Pero era una oportunidad muy grande para mí y toda mi familia y que ojalá la pudieran escuchar y ahí empezaron a hablar con la gente de Boca", expresó en la pantalla de TyC Sports.





Ya arribado al club y con un debut muy auspicioso ante el Globo, el flamante arquero xeneize contó que lo habían recibido muy bien y que se sentía muy cómodo con sus nuevos (algunos viejos) compañeros. "Tengo la suerte de conocer a varios de los que están acá. Se me hizo fácil entrar en el grupo. Me encontré con un grupo de gente con experiencia y gente joven que tiene mucha ambición, muchas ganas de buscar lo mejor para Boca", expresó.



Y sobre sus primeros días con la camiseta que soñó siempre, contó: "La gente, desde que llegué, me ha demostrado cariño, me han apoyado en la calle y en todos lados. Cuando te reciben así es más fácil y uno se concentra en el juego. Sé que es una responsabilidad grande y cada partido va a ser una final, pero es algo muy lindo el apoyo que he tenido".



Además, Marchesín se refirió a la competencia por el puesto, donde pelea con dos viejos conocidos: Sergio Romero y Javier García, y con otro arquero más: Leandro Brey. "Ninguno de los cuatro nos consideramos suplente. Fernando (Gago) lo dijo en su momento: "Cualquiera está para ser titular". Leandro (Brey) lo hizo realmente muy bien, tiene 22 años y ya tuvo la responsabilidad de estar en el arco de Boca. Es un chico que tiene muchas ganas de trabajar, de crecer, tiene personalidad", comenzó por Brey.



"A Javier (García) lo conozco de la Sub-20, no hemos perdido contacto, tengo una gran admiración y respeto y un cariño muy grande hacia él. Se mantuvo siempre en Boca, con la exigencia que tiene. Todo el mundo lo quiere acá", siguió por García. Y sobre Chiquito, expresó: "Con Chiqui estuvimos todas las Juveniles y después en la Mayor nos tocó concentrar juntos. Lo quiero muchísimo, tengo una amistad muy grande. No me dejaba jugar nunca en la Selección", dijo entre risas. Y concluyó: "Lo admiro muchísimo, es un tipo extraordinario".





Más frases de Marchesín en TyC Sports: la idolatría por Riquelme, los anteriores pases frustrados y más





Riquelme, su máximo ídolo: "Le pedí que la firmara (a Román). Es justo el presidente del club, pero es mi ídolo de toda mi vida, el mayor ídolo que tengo. El mejor jugador que tuve la suerte de enfrentar, él y Guillermo, que después tuve la suerte de tener como entrenador también, son los jugadores que más admiraba de chico. Le pedí si por favor me podía firmar la camiseta y Román, un fenómeno, me agradeció y para mí fue un sueño hecho realidad"..



La vez que Boca lo buscó con Guillermo Barros Schelotto como DT: "Tuvimos varias situaciones de poder venir. En ese momento no se dio, por el club en el que estaba yo, en ese momento estaba en Santos Laguna y no querían que salga. Era un sueño personal que no se estaba dando, pero era difícil para mí. Soy muy respetuoso y trato siempre de respetar las decisiones de los clubes".



Su famosa foto con el buzo de Navarro Montoya y su infancia como hincha de Boca: "Me acuerdo en Mar del Plata, fui con mi mamá a un hotel, estaba el Mono y me saqué una foto con él. Le tengo una gran admiración. El buzo emblemático de él, eras o no hincha de Boca, lo tenías. El Mono era un símbolo en el arco, un fenómeno. Y yo, hincha de Boca, me marcó de joven".