Marcelo Gallardo prepara el equipo para recibir a Independiente Miércoles, 5 de febrero de 2025 El técnico riverplatense deberá definir el once que enfrentará al "Rojo" en Núñez. River, en tres partidos, solo marcó dos tantos: uno ante Platense y otro en la victoria ante Instituto de Córdoba. Este sábado 8, desde las 20.15, el "Millonario" recibirá a Independiente por la cuarta fecha del torneo local. El partido se disputará en el estadio "Monumental" y será el primer clásico del año para el elenco de Avellaneda.



Según La Página Millonaria, tras el empate en el "Nuevo Gasómetro" ante San Lorenzo, Gallardo piensa en incluir en el equipo a Santiago Simón y Matías Rojas. Enzo Pérez y Giuliano Galoppo (exceso de cansancio) podrían no estar a disposición, ya que no finalizaron de un buen modo en el partido pasado.



Frente al "Ciclón", Pérez presentó una molestia en el isquiotibial, por lo que no pudo terminar el cotejo. Matías Kranevitter, exjugador de Sevilla, Monterrey, Atlético Madrid y Zenit, sería su reemplazante.



De acuerdo con la misma fuente, el "Muñeco" formaría en defensa con Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. En los próximos días se definirá si Matías Rojas y Manuel Lanzini estarán o no entre los titulares.



En el ataque, Gallardo sostendría a la dupla conformada por Sebastián Driussi, flamante refuerzo del equipo en el último mercado de pases, y Miguel Borja. En las tres primeras fechas, River solo convirtió dos goles.



Formación probable

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez o Matías Kranevitter, Santiago Simón o Giuliano Galoppo o Matías Rojas (dos de estos tres), Manuel Lanzini; Sebastián Driussi y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente: por confirmar.