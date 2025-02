Federación Chilena denuncia injusticia en la Copa Davis

Martes, 4 de febrero de 2025

El equipo sudamericano quedó eliminado del certamen luego de que un hecho controversial entre Christian Garín y el bergal Zizou Bergs causara revuelo durante un cambio de lado.



Chile no pudo imponerse a Bélgica en la serie de clasificación al Grupo Mundial de la Copa Davis de tenis luego de que Chrisitian Garin, 132° en el Ranking ATP , fuera agredido por su rival, Zizou Bergs, situado en el puesto 61 de la misma clasificación, según especificó la Federación a través de un comunicado este domingo. Como resultado de ese suceso, el representante trasandino sufrió la inflamación de un ojo y mareos, y fue descalificado por el Juez de Silla, Carlos Ramos, tras negarse a continuar jugando.



El acontecimiento se produjo en medio de un momento de tensión en el partido, en el que Bergs consiguió ganar el game de saque de su rival para quedar 6-5 arriba en el marcador del tercer set, lo que le aseguraba servir para quedarse con el encuentro. El festejo del belga, que corrió desde la línea de fondo hasta su banco, terminó con un topetazo ante Garín, que se dirigía caminando hacia su lugar de descanso.



El chileno se desplomó en el suelo aduciendo una pequeña pérdida de consciencia. Después, desde su banco, se negó a volver a jugar y, junto al capitán del equipo, Nicolás Massú, solicitaron la descalificación de Bergs. No obstante, al comunicarsele que ellos iban a sufrir esa suerte por infracciones de tiempo, el sudamericano exclamó: "Yo no voy a jugar. No tienes huevos para echarlo a él, pero a mí sí. Jamás me pasó algo así. No tienes huevos. Me noqueó, me desmayé. Nunca en mi vida me había desmayado". La ITF respaldó la decisión del Juez de Silla alegando que "se trató de un choque accidental. El partido estaba programado para reanudarse antes de que Chile recibiera tres infracciones de tiempo consecutivas".



La Federación Chilena no tardó en expresar su descontento con la situación por medio de un comunicado: "Debido a esta injusticia, anunciamos que iniciaremos todas las acciones pertinentes ante la ITF para buscar justicia y defender los intereses de nuestros deportistas". Esta entidad, además, denunció que Garín no recibió la atención médica neutral de la organización que corresponde, y que el jugador fue presionado a continuar con el duelo sin estar en condiciones aptas para hacerlo.



El Comité Olímpico de Chile, además, respaldó a la entidad mencionada y a sus representantes agregando que "hemos manifestado a la Federación de Tenis de Chile toda nuestra colaboración para acudir a las instancias pertinentes para que este lamentable bochorno internacional no quede sin sanción. Acompañamos en esta injusticia al jugador Christian Garin, al capitán Nicolás Massú y a todo el equipo chileno de Copa Davis".