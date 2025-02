Boca rechazó una oferta del Porto por el correntino Kevin Zenón Martes, 4 de febrero de 2025 El equipo luso puso sobre la mesa 10 millones de dólares para intentar llevarse al volante del Xeneize, pero la dirigencia lo consideró insuficiente. La operación no está caída y podrían seguir negociando.

Kevin Zenón no arrancó el año de la mejor manera. Más bien, todo lo contrario: fue suplente en los cuatro partidos oficiales del 2025, ingresó algunos minutos en tres de ellos y falló ese mano a mano increíble frente a Unión (empate posterior mediante) que lo puso en el ojo de la tormenta.



Pero, así y todo, en Europa saben de su jerarquía y no olvidan aquellos vestigios de calidad que mostró ni bien arribó a Boca en 2024, motivo por el cual en la últimas horas el Porto envió una millonaria oferta para llevárselo sobre el cierre del mercado de pases en el Viejo Continente. ¿La respuesta del Xeneize? Rechazada, al igual que sucedió tiempo atrás con la del Hoffenheim.





El equipo luso, que tiene entre sus filas a Alan Varela y recientemente incorporó como flamante entrenador al argentino Martín Anselmi, puso sobre la mesa 10.000.000 de dólares por la totalidad del pase del volante de 23 años.



Sin embargo, teniendo en cuenta que su cláusula de rescisión en las últimas instancias del mercado es de 20 millones de la divisa estadounidense, el Consejo de Fútbol de Boca la consideró insuficiente, aunque dejó abierta la puerta para seguir negociando.



Si el Porto se estira en los números, el elenco de la Ribera está dispuesto a sentarse a negociar y hay grandes posibilidades de que se pueda concretar la salida de Zenón, hoy relegado en la consideración de Fernando Gago.



Hay que tener en cuenta que Boca conserva el 80 por ciento del pase del mediocampista categoría 2001, porcentaje que le compró a Unión a cambio de 3.500.000, más el 25% de la ficha de Mauro Luna Diale (hizo las inferiores en el Xeneize) y el préstamo de Simón Rivero, juvenil de la Reserva. El otro 20%, justamente, le corresponde al Tatengue, con lo cual ante un hipotética venta le quedará esa porción.



La otra oferta top que había rechazado Boca por Zenón





Allí por septiembre del año pasado, después de su irrupción como una de las figuras del equipo a pocos meses de su llegada, desde Alemania posaron los ojos en el zurdo e hicieron una propuesta formal que el Xeneize también denegó.



"Él quiere seguir disfrutando de jugar con la camiseta de Boca. Si a los jugadores le das tiempo y tranquilidad, lo hacen bien", confesó Juan Román Riquelme en ese entonces. Sin embargo, un día después de aquellas declaraciones salieron a la luz algunos pormenores de la propuesta y también el equipo que la había enviado.



Según la información a la que accedió TyC Sports, Hoffenheim se mostró interesado en adquirir los servicios del ex-Unión durante el último mercado de pases, que en Argentina finalizó el pasado 6 de septiembre. A Boca cayó un ofrecimiento de 18 millones de dólares (con bonos incluidos) remitida desde la institución con sede en Sinsheim, pero fue rechazado.