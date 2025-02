Suspensión de las PASO: el proyecto será debatido este jueves en Diputados

Martes, 4 de febrero de 2025

La Libertad Avanza y legisladores aliados pidieron una sesión especial para ese día. También se discutirán otros proyectos en el recinto de la Cámara Baja.



La Cámara de Diputados oficializó este lunes la convocatoria a sesión para este jueves, con eje central en el proyecto de reforma electoral que incluye la suspensión de las PASO. El pedido de solicitud fue formulado por el titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, y otros legisladores de la bancada oficialista y del PRO.

En la nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, se incluyeron otros temas de interés para el Ejecutivo. Entre ellos, la modificación del Código Penal y Procesal Penal en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas, así como el proyecto de juicio en ausencia para imputados prófugos.



Ahora, el oficialismo y sus aliados buscarán obtener dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto que se realizará este martes desde las 14.



Junto con Bornoroni, firman el pedido de sesión especial los diputados nacionales Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Manuel Quintar, José Luis Espert, Romina Diez, Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Damián Arabia, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro y Oscar Zago.



Suspensión de las PASO: cómo está el escenario en Diputados



Los números están muy ajustados de cara a la sesión, pero el oficialismo confía en conseguir los votos que le faltan en las próximas horas. "Estimamos que vamos a tenerlos", afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista en TN.



Para lograr la media sanción del proyecto, se necesita una mayoría especial de 129 votos, por lo que la mira de los libertarios está puesta en la UCR, Encuentro Federal e incluso en Unión por la Patria (UxP).



El panorama todavía no está claro y dependerá en gran medida del saldo que arrojen las reuniones de los bloques de UxP y la UCR, que se desarrollaban a última hora de este lunes. El radicalismo se encaminaba a dividirse, con los cinco radicales aliados del gobierno a la cabeza del pelotón de los legisladores que acompañarán la suspensión de las PASO.



En UxP tampoco hay una postura unificada, aunque la tendencia mayoritaria era la de oponerse al proyecto del oficialismo. Según trascendió, la idea de UxP es dar el debate interno y salir de la reunión con una postura unificada. "Después si algún gobernador quiere romper, es cosa de ellos. Pero no sería el espíritu dar libertad de acción", señaló el legislador peronista de una provincia del norte del país.



Hasta ahora, el oficialismo cuenta con 39 votos -ya que Martín Menem no vota y sólo lo hace si hay desempate-, 34 del PRO (hay dudas con los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi), tres del MID, tres de Independencia (Tucumán), dos de Producción y Trabajo (San Juan) y los monobloquistas Paula Omodeo (CREO), Lourdes Arrieta (FE) y Osvaldo Llancafilo (MPN). Además LLA es optimista en sumar a los ocho de Innovación Federal, y los dos de Por Santa Cruz.



La suspensión de las PASO de agosto obligaría a los partidos o alianzas a determinar si organizarán elecciones internas con el padrón de afiliados para definir candidatos, o si en cambio buscarán consensuar las listas que se presentará en las elecciones legislativas de octubre.



El Gobierno quiere acelerar la sanción de la ley de reforma electoral, ya que si se efectúan las PASO debe empezar cuanto antes el proceso de licitación para concretar esos comicios, y por eso priorizó el tratamiento de ese proyecto en las sesiones extraordinarias que vencerán el próximo 21 de febrero.