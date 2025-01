Argentina clasificó al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 Viernes, 31 de enero de 2025

La derrota de Ecuador ante Brasil selló la clasificación de la "Albiceleste" a la siguiente ronda del torneo. sin disputar la última fecha.

La Selección argentina Sub 20 se clasificó al hexagonal final del Sudamericano de la categoría, producto de la derrota de este jueves de Ecuador ante Brasil por 3-2, y se metió entre los seis mejores del torneo.



Luego del triunfo del conjunto dirigido por Ramón Menezes ante la "Tri" en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, los ecuatorianos (4tos en el Grupo B con 3 puntos) ya no cuentan con chances de alcanzar al combinado albiceleste, que se encuentra líder con 7 unidades.



De esta manera, Colombia, quien tiene los mismos porotos que el elenco nacional, también avanzó a la próxima instancia del certamen juvenil.



Por su parte, Brasil quedó en la tercera posición, último clasificado de momento, pero corre el riesgo de quedar afuera si cae en la última fecha ante los "Cafeteros" y Ecuador logra imponerse ante Argentina, donde ambos partidos se disputarán en simultaneo este sábado desde las 18:00 horas.



Por otro lado, en el Grupo A Uruguay mantiene puntaje perfecto y es el único clasificado, mientras que Chile (6pts), Paraguay (6pts) y Venezuela (3pts) disputarán a todo o nada la jornada final de la primera fase por un lugar en el hexagonal final.



Cuando se disputa la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub 20:



Viernes 31 de enero



20:30 Venezuela vs. Uruguay



20:30 Paraguay vs. Chile



Sábado 1 de febrero



18:00 Brasil vs. Colombia



18:00 Ecuador vs. Argentina