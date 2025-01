Los servicios suben su valor en febrero

Jueves, 30 de enero de 2025

El segundo mes del año llega con incrementos en el gas envasado, la energía eléctrica, los alquileres y los combustibles. En contraste, el agua potable mantendrá sus costos fijos.



Por otra parte, el gas envasado espera una importante alza a causa de la liberación de precios para el Gas Natural Licuado de Petróleo (GLP).



Entretenimiento

Una buena noticia es que por primera vez los servicios de internet y telefonía no aplicarán aumentos. Las dos empresas con mayor cobertura territorial en Corrientes establecieron su última alza en enero, un total de 8%. En tanto en otra de reciente incorporación al mercado local tuvo apenas un 3,5%. Aún más positivo es que tampoco informaron incrementos para marzo en las facturas.



Quienes sí notarán diferencias en sus facturas serán los clientes de los servicios streaming. Por ejemplo, Amazon Prime informó a través de un comunicado que el precio de la suscripción mutará a $5.199 (sin impuestos incluidos). Hasta enero, el abono básico era de $3.999, pero con impuestos llegaba a $4.838,79 (+21%).



También hay informaciones que apuntan a Netflix. La plataforma pasará su plan básico de $4.299 a $5.999; el plan standard pasará de $7.199 a $9.999; y el plan premium de $9.699 aumentará a $13.499. Vale recordar que en la actualidad el plan básico cuesta unos $6.491,49 con impuestos. (+51%).



Vivienda y servicios básicos

Cámaras inmobiliarias informaron que la suba será de un 174,4% para contratos aún regidos por la Ley de Alquileres. Mientras que aquellos inquilinos y propietarios, cuyo acuerdo tiene actualización en según el índice de precios al consumidor es del 85,42% (trimestral: 8,04%; cuatrimestral: 10,94%; semestral: 19,58%).



Por su parte, las facturales bimestrales del servicio de energía eléctrica evidenciaron algunas diferencias con respecto al anterior periodo. Así, el cargo fijo por suministro pasó de $5.551,20 a $8.000, para un usuario N2, en contraste noviembre-diciembre con enero-febrero. En tanto, el alumbrado público varió de $4.426 a $4.506.





Combustibles

Uno de los golpes al bolsillo más fuerte será el incremento de las garrafas de 10 kilogramos. Desde un distribuidor de Hipergas comentaron a diario época que un alza está definida para el 1 de febrero, aunque todavía no se define el porcentaje. "Estimamos cerca de $2.000 ya que es el promedio que se viene manteniendo", estimaron. Los precios más comunes del tubo varían de $11.000 a $14.000.



Los combustibles en boca de surtidor tampoco estarán exentos de una nueva actualización. De no mediar cambios en impuestos aplicados al sector, los incrementos serían solo de un 2% para este fin de semana.



En la actualidad, el litro de nafta Súper cuesta $1.204 y la Infinia $1.464; mientras que el Diésel 500 cuesta 1.249 y el Infinia $1.495.



Un dato a valorar es que esta semana las agencias de remises anunciaron que hasta fines de marzo no planean en aplicar cambios en la mínima.