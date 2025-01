Dijo que llevaba a su esposa descompuesta pero estaba muerta

Según se supo, la víctima de 76 años habría sufrido una descompensación arriba del auto.

Personal de Aduana y Gendarmería en el Paso Fronterizo Pino Hachado descubrió que un conductor transportaba el cuerpo sin vida de una mujer de 76 años como si fuera una pasajera.



El incidente involucra a un ciudadano chileno radicado en Neuquén que transportaba el cuerpo de su esposa fallecida en el vehículo.



El subcomisario de Las Lajas, Adrián Herrera, explicó que la policía recibió el aviso alrededor de las 9 de la mañana de hoy, casi inmediatamente después de que se revelara la dramática situación.



Según supo Noticias 7, el conductor había ingresado a la Aduana pidiendo prioridad en la atención porque su esposa estaba descompuesta. Sin embargo, el personal sanitario de la Aduana la revisó y confirmó que ya no presentaba signos vitales.



Se trató de una revelación para el hombre y para su hija (cuya madre no es la mujer fallecida) que viajaba con la pareja.



Aunque todavía resta que se realice la autopsia del cuerpo para tener confirmaciones oficiales, hay fuertes indicios sobre lo que sucedió.



El hombre, de 69 años, relató una situación que ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, mientras esperaban en la fila de vehículos que se forma antes del ingreso al paso Pino Hachado.



Allí, cuenta que su esposa empezó a tener síntomas de fiebre y pedir agua. En cierto momento, la familia pensó que la mujer se había dormido por eso esperaron en el lugar.



De acuerdo a las primeras observaciones del personal sanitario, este horario coincide con el plazo probable que llevaba muerta la mujer hasta que la examinaron.



Según informa el sitio Noticias 7, la familia tenía planes de cruzar hacia Chile, ya que el conductor debía cobrar un dinero, aunque no se sabe con certeza qué tipo de pago estaba esperando.



A pesar de la situación de salud de la mujer, la urgencia por llegar a su destino parecía ser un factor importante en la decisión de seguir adelante con el cruce.