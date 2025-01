Regatas no encontró respuestas en su visita al último de la tabla Miércoles, 29 de enero de 2025

En el Fortín de las Morochas, Argentino de Junín le propinó la segunda derrota del año al equipo de Fernando Calvi. El fantasma perdió por 90-80 y dejó una imagen preocupante ante el equipo que ostenta actualmente el peor registro en la fase regular

La primera gira del 2025 no comenzó de la mejor manera para Regatas en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). En la ciudad de Junín, Argentino fue más efectivo y práctico para propinarle la segunda derrota del año a los dirigidos por Fernando Calvi. El turco se impuso por 90-80 y sumó una buena victoria en su aspiración de salir del último lugar de la fase regular (marcha 20° con récord aún negativo de 3-16). Por su parte, Regatas quedó con un registro apenas positivo (9-8) y dejó pasar la chance de trepar en la tabla.



Respecto al goleo, el interno norteamericano Charles Thomas fue el máximo artillero del equipo correntino con 26 puntos. Además, bajó 7 rebotes y dio una asistencia en 23:46 minutos de participación. En esta caída rutera, el remero tuvo a otros dos jugadores que alcanzaron el doble dígito: Sebastián Lugo (15 puntos + 10 rebotes) y Andrés Jaime (10 puntos + 2 asistencias).



La primera gira del 2025 no comenzó de la mejor manera para Regatas en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). En la ciudad de Junín, Argentino fue más efectivo y práctico para propinarle la segunda derrota del año a los dirigidos por Fernando Calvi. El turco se impuso por 90-80 y sumó una buena victoria en su aspiración de salir del último lugar de la fase regular (marcha 20° con récord aún negativo de 3-16).



Por su parte, Regatas quedó con un registro apenas positivo (9-8) y dejó pasar la chance de trepar en la tabla. Respecto al goleo, el interno norteamericano Charles Thomas fue el máximo artillero del equipo correntino con 26 puntos. Además, bajó 7 rebotes y dio una asistencia en 23:46 minutos de participación. En esta caída rutera, el remero tuvo a otros dos jugadores que alcanzaron el doble dígito: Sebastián Lugo (15 puntos + 10 rebotes) y Andrés Jaime (10 puntos + 2 asistencias).



LDD: el fantasma se hizo fuerte de visitante

Regatas derrotó por 69-66 a Argentino de Junín en una tarde calurosa en el Fortín de Las Morochas por una nueva jornada de la fase regular de la Liga de Desarrollo. La visita estuvo al frente en el marcador durante los 40 minutos del partido, y en algunas instancias llegó a sacar una diferencia de 20 puntos. Sin embargo, los dirigidos por el experimentado Julio Mázzaro encontraron la efectividad en sus ofensivas y achicaron dicha distancia.



A pesar de un buen último cuarto, el remero se hizo fuerte y se quedó con la victoria. El máximo anotador del equipo juninense fue Santiago Capelli con 23 unidades y por el lado de Regatas, el goleo estuvo repartido entre Francisco Ferraro; Ignacio Ortega y Juan Larraza, todos con 13 puntos acumulados.



Ante Ferro en Caballito

El plantel de Regatas seguirá su andar LNB mañana cuando se mida ante Ferro Carril Oeste, desde las 21, en el estadio Héctor Etchart.