Cuatro aviones hidrantes arribaron a Corrientes para combatir el fuego

Miércoles, 29 de enero de 2025

Corrientes, Entre Ríos y Misiones tienen a su disposición cuatro aviones hidrantes para el combate y prevención de incendios forestales. Las aeronaves fueron recibidas por funcionarios de las tres jurisdicciones y son un aporte del Sistema Nacional.



A Corrientes arribaron nuevos aviones hidrantes. En el territorio correntino cuentan con el Trush 510 con base en Colonia Carolina y el AT 502 en el aeroclub de Santo Tomé. Mientras que Nación envió el AT 8T que se encuentra en Mercedes y el UH1D con base en General Alvear.



De esta manera, Corrientes cuenta con diversos medios aéreos distribuidos estratégicamente para combatir los incendios forestales. En la base de Colonia Carolina opera un avión hidrante Trush 510, gestionado por la provincia, mientras que en la base Aeroclub Santo Tomé se encuentra un avión hidrante AT 502, también bajo la administración provincial.



Además, en la base Aeródromo Mercedes se dispone de un avión hidrante AT 8T, perteneciente al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, al igual que el helicóptero UH1D, que opera desde la base Aeródromo General Alvear.



En Misiones, opera el helicóptero Bell 407 en el aeródromo de Apóstoles.



Entre Ríos recibió un avión hidrante AT 8T, el cual quedó alojado en el aeroclub de Concordia. El equipo del Plan de Manejo del Fuego de la provincia, a cargo del director general de Ordenamiento Territorial y Áreas Naturales, Pablo Aceñolaza, junto con el coordinador César Gómez y el brigadista Gustavo Gerfo, dio la bienvenida al piloto asignado Mauro Malasisi.



Durante el encuentro, discutieron la problemática actual de la temporada estival, caracterizada por bajos niveles de humedad, altas temperaturas y una gran cantidad de combustible seco; lo que eleva el índice de peligrosidad de incendios a niveles extremos.



Allí, Aceñolaza, destacó que "Esta solicitud fue el resultado de un trabajo conjunto entre las provincias, la Nación, entidades ambientalistas y productores forestales, coordinados a través de Asociación de Colaboración Empresarial (ACE)".



Asimismo, César Gómez, coordinador del operativo, subrayó que "la disponibilidad combinada de los medios aéreos proporcionados por el sistema nacional permitirá una acción de combate más rápida y eficaz".



Asimismo autoridades recordaron que rige hasta el 15 de febrero la prohibición de realizar quemas en todo el territorio provincial.



Según lo establecido, quienes incumplan esta normativa podrán enfrentar multas significativas y denuncias penales.