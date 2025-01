San Lorenzo presentó su indumentaria para 2025

Martes, 28 de enero de 2025

Atomik, la marca que vestirá al Ciclón durante esta temporada, dio a conocer los modelos que saldrán a la cancha. Los detalles de una camiseta inspirada en dos de los equipos más recordados por los hinchas azulgranas.



La camiseta de un club no es solo una prenda, se trata de un símbolo de identidad: una declaración de amor por los colores y una conexión inquebrantable con su historia. En este sentido, el 2025 estará marcado para San Lorenzo de Almagro por el nuevo diseño de sus prendas.



de Colegiales, Atomik oficializó su desembarco como sponsor técnico de la institución azulgrana y su ingreso al competitivo mundo del fútbol profesional argentino. Las nuevas casacas -titular y alternativa- presentan un diseño que evoca las épocas doradas de Los Matadores de 1968 y el equipo bicampeón de 1972.



Inspirada en la historia: un diseño que une pasado y presente

Con franjas más anchas, colores intensos y más detalles inspirados en las camisetas que supieron vestir figuras como el “Sapo” Villar, “Gringo” Scotta, Roberto Telch, Rodolfo Fischer, Victorio Cocco y José Sanfilippo, estas nuevas camisetas rescatan la esencia de dos planteles inolvidables para los cuervos.





“Queríamos crear una camiseta que no sólo representara al hincha, sino también a los momentos más significativos del club”, expresó Martín Gandara, CEO de Atomik, quien destacó que este trabajo fue fruto de un intenso esfuerzo colaborativo entre el equipo de marketing y diseño de la marca junto con especialistas en la historia sanlorencista.



Además, agregó que la camiseta es una reminiscencia de las antiguas, pero con toda la tecnología moderna. Para eso, se utilizaron telas de última generación que permiten una mayor respiración y comodidad, algo imprescindible para los jugadores.





El compromiso con la calidad fue uno de los puntos centrales del proyecto: la misma casaca que lucirán los jugadores será la que esté disponible para los hinchas. “Queremos que todos puedan sentir que están usando exactamente lo mismo que sus ídolos”, expresaron desde la marca deportiva.



La noche del lanzamiento: pasión, historia y un homenaje a la hinchada

La presentación oficial de las prendas tuvo lugar en una velada cargada de emociones, donde estuvieron presentes las autoridades del club, representantes de Atomik, glorias del club y jugadores actuales.



“Este desembarco es mucho más que un acuerdo comercial. Llegamos al fútbol argentino para hacer historia, y qué mejor manera de comenzar que vistiendo a un equipo grande y con tanta tradición como San Lorenzo”, afirmó Gándara.





El evento incluyó un homenaje a figuras icónicas del club como Héctor Scotta y Sergio Villar, quienes estuvieron presentes en el evento y expresaron su orgullo por los nuevos diseños. “Es la camiseta más linda que vi en años. Me recuerda a la que usábamos en los 70, pero con detalles únicos y un nivel de calidad que nunca habíamos tenido”, afirmó el Gringo.



Además, los jugadores actuales, tanto del equipo masculino como femenino, vistieron los nuevos modelos y destacaron la comodidad y la tecnología de las prendas. “Es cómoda, moderna y con un diseño espectacular. Ojalá venga acompañada de muchos éxitos”, expresó Gastón Tonga Hernández, mientras que Gisel Vidal, referente de las Santitas, remarcó: “Es un orgullo llevar estos colores y el nivel de detalle en el diseño realmente hace honor a la historia del club”.



Industria nacional para vestir a uno de los más grandes del país

La llegada de Atomik al fútbol local tiene un peso simbólico especial. “En un mercado donde predominan marcas extranjeras, es un orgullo que una empresa argentina sea la encargada de vestir a San Lorenzo. Queremos demostrar que podemos hacer las cosas bien y estar a la altura de cualquier compañía global”, afirmó Gándara.





El CEO de la compañía también dejó entrever que este es solo el inicio de un ambicioso proyecto de expansión. “Nuestra meta es globalizarnos, llegar a otros países y a más clubes. Pero siempre con el mismo objetivo: diseñar productos que estén a la altura de las expectativas y que representen la identidad de los hinchas”, concluyó.



Las nuevas camisetas de San Lorenzo ya están disponibles en las tiendas oficiales de la marca, principales cadenas deportivas y en su sitio web oficial.