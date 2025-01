Grupo Irundy un grupo de estilo fuerte y tradicional

Viernes, 24 de enero de 2025

El Grupo Irundy, conocido por su enérgico estilo chamamecero, se presentará en la Fiesta Nacional del Chamamé, una de las celebraciones más importantes de la música tradicional del litoral argentino. Matías Niella, acordeonista y recitador del grupo



"Es algo muy lindo que hace el instituto, no solo acá, sino en varios lugares. Llevar nuestra música a quienes no pueden ir a un evento y que puedan recibirla en su propio lugar es algo que realmente te toca el corazón", comentó Niella, quien también resaltó el trabajo del grupo, al que denomina "el tsunami chamamecero", por su estilo vibrante y movido que invita a todos a bailar.



Sobre la Fiesta del Chamamé, Niella mencionó que, a pesar de las discusiones sobre la evolución del género, su grupo se mantiene fiel al chamamé tradicional. "Nosotros hacemos un chamamé fuerte y tradicional, con acordeón, guitarra y bajo", indicó, al tiempo que destacó que el cambio y la expansión de estilos dentro del género no le parecen mal, siempre y cuando se respete la esencia del chamamé.



El Grupo Irundy, bajo la dirección musical de Dante Aranda y con una formación que incluye a Juan Pedro Sorribes en voz, Iván Playuk en acordeón, Martín Atlántico Rodríguez en bajo y Matías Niella como recitador, ha estado presente en múltiples escenarios, pero ninguno como el emblemático Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. "Es un honor tocar en el mejor escenario del chamamé. Estamos muy agradecidos y tomamos esta oportunidad con mucho respeto", expresó Niella, quien lleva ocho años de presentaciones con el grupo.



El grupo también ha recorrido otros lugares como Federal y Mburucuyá, pero participar en la Fiesta del Chamamé en Corrientes siempre representa un desafío y un orgullo para ellos.



Mañana, el Grupo Irundy promete poner a bailar a todos los presentes con su chamamé único y vibrante, llevando la esencia de la música tradicional del litoral a lo más alto del escenario.