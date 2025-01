Excampeón de F1 sobre Colapinto: "Desperdició una oportunidad de oro" Viernes, 17 de enero de 2025



Jacques Villeneuve criticó a Franco Colapinto por no aprovechar las oportunidades en la Fórmula 1. Además, defendió el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari y expresó dudas sobre el futuro de jóvenes como Gabriel Bortoletto.

Franco Colapinto recibió críticas por parte de Jacques Villeneuve, excampeón mundial en 1997. En una entrevista con Action Network, desarrollada hoy, jueves 16, el canadiense lanzó duras observaciones sobre el desempeño del piloto de 21 años.



"Colapinto comprometió sus propias oportunidades. Si le dan una oportunidad de oro, debe aprovecharla al máximo y no lamentarse. Conseguir incluso algunas carreras en la F1 es algo que muy pocos logran, por lo que ya es un logro en sí mismo haber tenido esa oportunidad", expresó. Recordó que él mismo debutó en la Fórmula 1 con un segundo lugar, lo que le permitió conquistar el campeonato al año siguiente.



El oriundo de Pilar, por su parte, tuvo buenos resultados, como un octavo puesto en Bakú y un décimo en Austin, además de destacadas actuaciones en Monza, Singapur y México. Sin embargo, Villeneuve se centró en los problemas que el argentino enfrentó en circuitos como Interlagos, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, sugiriendo que no gestionó bien esas situaciones. "No sé qué depara su futuro. Sigue siendo un piloto rápido, pero lo que demostró es que no tomó las decisiones correctas en momentos clave", opinó.



En relación con su futuro, se especula que Colapinto podría sustituir al australiano Jack Doohan, quien tiene una cláusula en su contrato con Alpine que solo garantiza su presencia en las primeras cinco carreras de 2025.



Villeneuve también fue consultado sobre los jóvenes talentos que debutarán en la próxima temporada de la F1. En este sentido, expresó dudas sobre el desempeño del brasileño Gabriel Bortoletto, quien se unirá a Kick Sauber tras consagrarse campeón de la Fórmula 2.



"No sé qué esperar de Bortoletto. La Fórmula 2 no siempre es un buen termómetro para medir a los pilotos. Lo que suceda en F1 será lo único que realmente importe, pero es sorprendente que lleguen a este nivel con tan poca experiencia a una edad tan temprana", remarcó.