Este fin de semana nadie debe realizar quemas por sequía extrema

Jueves, 16 de enero de 2025



Lo dijo el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovison, quien resaltó la importancia de acatar las indicaciones para evitar catástrofes. Al mismo tiempo que recordó que están prohibidas todo tipo de quemas en la provincia.

Desde Defensa Civil insisten con la no quema, ya que en este momento está prohibida esa práctica en toda la provincia, pero no toda la gente toma conciencia de ello. "Tenemos un índice bastante alto de acatamiento de la prohibición de quemas, pero todavía hay personas que siguen utilizando esta metodología", dijo Lovison, quien remarcó que esos incendios "son los que estamos combatiendo actualmente, lamentablemente decimos que nos preocupa y mucho porque las condiciones son muy malas".



Pero entre sus declaraciones, lo que causó mayor impacto fue la detallar las condiciones actuales que atraviesa Corrientes próximamente, "entendemos que sobre este fin de semana estaríamos con condiciones casi iguales que las que tuvimos en el año 2022 con respecto a cómo se viene comportando la meteorología, no a las condiciones que hemos tenido de sequía en sí propio de los años 21, 22 y 23, pero en condiciones meteorológicas estamos casi iguales, temperaturas que oscilan los 38 grados, baja humedad, viento, lo que hace una condición muy extrema de incendio", aseveró.



Consultado por época, Lovison confirmó que en lo que va de este 2025 tuvieron focos forestales "en Mocoretá se produjo la semana pasada uno muy importante en 650 hectáreas de plantación de eucaliptos; después otros en algunos sectores como Virasoro y Alvear, pero no han pasado a mayores".



También aseguró que por directivas del Gobernador, las multas son muy elevadas para este tipo de casos. "La gente lamentablemente no entiende que no debe quemar y no queremos volver a tener situaciones por las que ya pasamos; entonces estamos siendo muy rigurosos en ese sentido".



Por último, dijo que "en todo este trayecto de lo que va a ser enero y febrero las condiciones seguirán igual, por ende el trabajo del COE, que el organismo coordinador en este caso, seguirá siendo muy intenso ya que se está trabajando las 24 horas sin parar con el análisis de datos meteorológicos e hidrológicos, pero aparte de eso con la coordinación de todos los recursos disponibles actualmente".