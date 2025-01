Aumento a jubilados y pensionados en febrero

Jueves, 16 de enero de 2025



Con el reciente dato de la inflación de diciembre, ya se conoce el detalle del incremento para jubilados y pensionados en el segundo mes del año



Mientras que el cronograma de pago para el primer mes del año se va cumpliendo, Anses ya adelantó el aumento que los jubilados y pensionados recibirán en febrero. Como ocurre cada mes, esta información se conoció a partir del dato de la inflación del penúltimo mes e implica un aumento.





La Ley de Movilidad es la responsable de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que se dio a conocer recientemente, determine el aumento para el segundo mes del año. Así, se pudo establecer que el aumento para febrero será del 2,7%.





En este marco, la jubilación mínima pasará de los $265.807 que se entregaron en enero a $273.006. Si a esta cifra se le suma el bono de $70.000 que se entrega desde el año pasado, la menor de las jubilaciones llegaría a $343.006. En cuanto a los titulares de Pensiones no Contributivas a Madres de 7 hijos, el monto se ajustará de la misma manera.



Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $218.941,34. Asimismo, la Prestación Básica Universal (PBU) aumentará a $124.737,25. Si a cada uno de estos valores se le suma el bono, alcanzarían los $288.941,34 y $194.737,25, respectivamente.



Cómo es el cronograma de pagos de enero

El pago por parte de Anses de las sumas que corresponden al primer mes del año aún se encuentra en proceso. Estas son las fechas en las que cada grupo recibirá (si es que aún no lo hizo) su sueldo:



Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0: jueves 9 de enero



DNI terminados en 1: viernes 10 de enero



DNI terminados en 2: lunes 13 de enero



DNI terminados en 3: martes 14 de enero



DNI terminados en 4: miércoles 15 de enero



DNI terminados en 5: jueves 16 de enero



DNI terminados en 6: viernes 17 de enero



DNI terminados en 7: lunes 20 de enero



DNI terminados en 8: martes 21 de enero



DNI terminados en 9: miércoles 22 de enero



Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de enero



DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de enero



DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de enero



DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de enero



DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de enero



Pensiones No Contributivas



DNI terminados en 0 y 1: jueves 9 de enero



DNI terminados en 2 y 3: viernes 10 de enero



DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de enero



DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de enero



DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de enero