Marley mostró la carita de su hija Milenka de cerca por primera vez

Martes, 31 de diciembre de 2024



A través de las redes sociales, el conductor compartió una imagen de la pequeña bebé y recibió un sinfín de felicitaciones por parte del público

En la foto, publicada en una cuenta de Instagram dedicada a Milenka, se puede ver a la bebé envuelta en una manta blanca con detalles en rosa y azul, mientras lleva un gorrito de algodón rosa que cubre su cabeza. Con sus ojitos cerrados y un gesto de tranquilidad, su padre capturó los primeros momentos de su hija tras su nacimiento. El posteo fue acompañado por la frase: "Foto de mi primer día ", lo que generó una oleada de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.





"Bienvenida Milenka, ¡cuánto amor te espera! Felicidades a la familia"; "Es hermosa, ¡felicidades al hermano mayor!"; "A disfrutarla con su hermanito, ¡que tenga una buena vida!"; "Bienvenida a este hermoso mundo"; "A disfrutar los tres, ¡va a estar súper mimada por Mirko y por vos!", fueron algunos de los comentarios por parte del público del animador, que se destacaron a poco tiempo en que realizó el posteo.



En las horas previas, el flamante papá dio detalles de cómo vivió el nacimiento de su hija. La llegada de la pequeña se adelantó diez días, pero el conductor alcanzó a estar presente en el momento clave, tal como sucedió con el nacimiento de su primer hijo, Mirko. "Apenas nació me la dieron a mí para hacer ‘skin to skin’, que es piel a piel, y después ella, cuando estaba un poco más recuperada, la tuvo también en brazos. Estábamos uno al lado del otro en la habitación", explicó respecto a cómo se desenvolvió el primer encuentro con la bebé luego del parto de la mujer que se encargó de llevar adelante la gestación.





Este evento tan importante en la vida del animador no transcurrió en solitario, sino que los allegados de Kasandra estuvieron presentes. "Vino toda su familia, vinieron sus hijos también, que la tuvieron a upa, vino su mamá, su hermana. Todos estuvieron con Milenka", recordó, con los sentimientos a flor de piel, respecto a las horas que le siguieron al nacimiento de su hija. Y, si bien todo salió a la perfección, lo cierto es que se vio obligado a buscar una alternativa para alimentarla ya que ella no produjo leche materna, a lo que él comentó: "Estamos con esta leche que nos dieron en un hospital que es muy buena, que tiene muy buenas propiedades".



A su vez, con la pequeña en brazos, el conductor les hizo frente a las críticas respecto al vínculo que tiene con la mujer, a lo que aseguró: "Por supuesto que seguimos en contacto porque hay gente que piensa que ahora que ella nació, no vamos a saber nada más... Yo voy a estar en una casa que voy a alquilar durante un tiempo y vamos a armar cenas y encuentros. Y seguramente también va a viajar a Argentina".





"Vamos a estar eternamente agradecidos tanto yo como Milenka y Mirko", aseguró, dejando en claro el gran rol que ocupó no solo en darle la oportunidad de volver a ser padre, sino también en la de su primogénito, a quien tuvo también mediante un vientre subrogado en 2017 y documentó de la misma manera a través de las redes sociales.