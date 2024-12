Polich destacó la gestión y confía en la ratificación del rumbo en 2025 Martes, 31 de diciembre de 2024 Para el Ministro de Obras Públicas los trabajos se ejecutaron a partir del "Presupuesto de Corrientes". No obstante, consideró importante que se hayan readecuado los "desbarajustes" de la macroeconomía. También se refirió al escenario electoral.

Si bien en un principio hubo incertidumbre y no se ejecutaron obras nacionales en Corrientes, el ministro de Obras Públicas de Corrientes, Claudio Polich, señaló la importancia de trabajar con baja inflación. Destacó la gestión de Valdés para sostener los trabajos de infraestructura y espera que la sociedad acompañe el proyecto del oficialismo en 2025.



"El 2024 comenzó con una gran incertidumbre y el devenir tuvo que ver con el presupuesto de la provincia. No tenemos inversión del Gobierno nacional, no hubo ninguna obra nueva, lo que se comprometieron a hacer no dieron inicio", indicó el titular de la cartera de obras de la provincia en declaraciones a Radio Dos. A modo de balance consideró que fue "un año marcado por el Presupuesto de Corrientes y no del Gobierno nacional" en materia de infraestructura.



Sin embargo, destacó dos diferencias; una de ellas es que "por primera vez todos los distritos están iguales" en cuanto a la escasez de distribución de recursos. "Nosotros tenemos una gran experiencia de manejar nuestros recursos. Eso nos pone en competitividad con respecto de las otras provincias", señaló el funcionario.



Este, además, destacó las mejoras en la macroeconomía. "Se puede trabajar con un presupuesto acotado que no está manejado directamente por la inflación. Antes, trabajar con inflación era complicado", expresó y recordó que fue un "desgaste administrativo grande", ya que una obra implicaba varias redeterminaciones.



"Trabajar con inflación es un problema para todos, tanto para las familias como para con los Estados", sostuvo el ministro de Obras Públicas de Corrientes. Además, destacó la posición de la Provincia de no dejar la inversión en obras pese a los diferentes contratiempos y crisis como el COVID-19, los incendios, la sequía, entre otros puntos.



"Hay una decisión firme de avanzar", aseveró. "Atendimos las cosas con Presupuesto de Corrientes", expresó al programa Lo bueno, lo malo y lo feo.



El también presidente del Comité Capital de la UCR confió en que la sociedad respaldará al oficialismo en las urnas en 2025. "Se va a votar fundamentalmente la continuidad del proyecto. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié y mucha fuerza para que la gente entienda y conozca todos los avances que hemos tenido en este tiempo", manifestó el integrante del gabinete de Gustavo Valdés.



"Yo creo que si se puede valorizar la totalidad de las cosas que hemos hecho y que hemos logrado como Gobierno de la Provincia de Corrientes, la gente va a ratificar el rumbo porque sin lugar a dudas hemos mejorado", expresó el ministro de Obras Públicas. Por ello, el funcionario consideró necesario los acuerdos dentro de la UCR y también en la conformación de la alianza. "La coalición necesita de todos y solo así se enriquece la posición", indicó.