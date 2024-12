Jubilados: confirman el haber mínimo de enero y un bono de $70.000

Lunes, 30 de diciembre de 2024

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el haber mínimo para los jubilados en enero y el pago de un nuevo bono que se mantiene sin actualización. Lo hizo mediante el Decreto 1133/2024 y la Resolución 1247/2024 publicada.



"A modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de enero 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL", anunció el Gobierno con la firma del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.





A quiénes alcanza el nuevo bono

Se otorgará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a ser abonado en enero destinado a beneficiarios que cumplan lo siguientes requisitos:

a. Titulares de prestaciones contributivas previsionales administradas por ANSES según la Ley N° 24.241 y otros regímenes nacionales o transferidos.

b. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.



c. Titulares de pensiones no contributivas (vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más) y pensiones graciables a cargo de ANSES.



Monto del bono

Titulares con haberes iguales o menores al mínimo previsional: recibirán el monto total del bono ($70.000).

Titulares con haberes superiores al mínimo previsional: el bono cubrirá hasta alcanzar el monto del haber mínimo más $70.000.



Condiciones

Los beneficios deben estar vigentes en el mes de pago.

Para pensiones con varios copartícipes, se considerará como un único titular.

Carácter del bono:



Es no remunerativo, no estará sujeto a descuentos ni será computable para otros conceptos.

Cuál es el haber mínimo y máximo para los jubilados en enero

En la Resolución, el Gobierno también establece que el haber mínimo garantizado vigente en enero es de $265.907,01. En tanto el haber máximo vigente será de $1.789.302,46. Las bases imponibles mínimas y máximas son de $89.557,43) y 2.910.574,49, respectivamente, a partir de enero.



Al mismo tiempo, la ANSES confirma que la Prestación Básica Universal (PBU) en enero será la suma de $121.640,32. Mientras que, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será la suma de $212.725,61.



Por último, se establece que las remuneraciones de los afiliados que cesen en su actividad a partir del 31 de diciembre, o de aquellos que continúen en actividad y soliciten la prestación a partir del 1 de enero de 2025, serán actualizadas por inflación.