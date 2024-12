River le firmó su primer contrato a Nasif, la figura de la Reserva campeona

Después de mucha especulación y temor por una posible salida en libertad de acción, el Millonario tomó cartas en el asunto y blindó al goleador del equipo de Marcelo Escudero. El club le puso una cláusula de salida exorbitante y Gallardo lo llevará

.La Reserva de River terminó el año con dos títulos y con algunos proyectos interesantes de inferiores que Marcelo Gallardo ya tiene en carpeta, incluso como opción concreta para llevar a la pretemporada con el plantel profesional de cara a 2025.



Entre ellos, una de las figuras y el goleador del equipo, Tomás Nasif. El juvenil de 20 años se destapó sobre el final del año y, sin contrato, corría riesgo de irse libre. Por eso, en los últimos días la dirigencia aceleró y le firmó su primer contrato profesional por tres años, con blindaje incluido.





Autor de ocho goles en 23 partidos (uno a Boca y tres en playoffs de la Copa Proyección) en la temporada, el cordobés ratificó lo que había mostrado en las categorías menores y también que su imponente 1,85 metro no le impide ser dúctil con la pelota. Relegado en principio por la presencia de Agustín Ruberto y de Alexis González (hoy a préstamo en Godoy Cruz), tardó más de lo esperado en ganarse un lugar; pero cuando lo hizo, deslumbró a todos.



Con 20 años y sin contrato profesional, Nasif estuvo cerca de irse libre sin dejar plata en las arcas del club. Por eso, la negociación se tornó urgente ante un descuido que podía hacerlo perder a un futbolista que pareciera tener las condiciones para afianzarse en Primera División.



Lo cierto es que el error se enmendó a tiempo y tuvo un final feliz: el pibe puso el gancho hasta diciembre de 2027. Una vez que rubrique su vínculo, la idea es que se sume a la pretemporada del plantel en San Martín de los Andes, a partir del 3 de enero, y sea una alternativa para el puesto de centrodelantero, que hoy tiene a Miguel Borja y Adam Bareiro, con Ruberto peleando de atrás.





La millonaria cláusula que River le pondrá a Nasif





Al momento de la firma, y con la intención de blindarlo en caso de que su explosión en Reserva se replique en Primera División, River le selló a Nasif una cláusula de rescisión de nada menos que 30 millones de dólares. En sintonía con renovaciones anteriores, como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, por ejemplo, la idea es evitar que, si se va, sea por una cifra significativa.





Lesiones, ilusiones y goles, la historia de Nasif en River





Nacido el de enero de 2004 en Villa del Totoral, al norte de Córdoba, llegó a las inferiores de River en 2015, con apenas once años. Tras una difícil adaptación a la Novena, en poco tiempo se convirtió en titular indiscutido en cada una de las divisiones que integró, incluso fue capitán en varios equipos. Además, fue convocado en diversas oportunidades a la Selección Argentina Sub-17 y se lo apuntó como uno de los grandes proyectos a seguir.



Sin embargo, su crecimiento se desaceleró por problemas físicos que le hicieron perder terreno y por eso, con 20 años, recién ahora se volvió figura en la Reserva. "Me tocó pasar por dos lesiones muy duras, dos años sin jugar", había reconocido durante esta temporada, antes de su gol a Boca y su explosión definitiva en la recta final de la Copa Proyección.



Aún sin jugar, Martín Demichelis lo había incluido en la lista de la Copa Libertadores, pero nunca se entrenó con el plantel de Primera. Eso recién lo hizo con Marcelo Gallardo, quien lo subió a una práctica previa a la semifinal de la Reserva y pudo verlo de cerca. Ahora, tendrá la oportunidad de mostrarse, de sumar rodaje junto a jugadores experimentados y de intentar convencer al Muñeco para que lo sume definitivamente al plantel.



