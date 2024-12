Williams reveló su plan con Colapinto y lo comparó con otro piloto de F1

Viernes, 27 de diciembre de 2024



Mientras se aguarda un inminente anuncio de Alpine, James Vowles aventuró cómo serían los próximos pasos del argentino, cuánto lo ayudaría permanecer en Williams y comparó su caso con el de Ocon.



Hay mucha expectativa respecto de cómo seguirá la carrera de Franco Colapinto. El argentino, ya sin chances de comenzar el 2025 en Fórmula 1 tras la confirmación de Isack Hadjar en Racing Bulls, pero con un anuncio de Alpine que sería inminente y podría involucrar al argentino para correr a partir de la séptima carrera (Gran Premio de Emilia-Romaña, del 16 al 18 de mayo), hasta el momento debe conformarse con ser piloto de reserva de Williams. Pero James Vowles, jefe del equipo, no subestima cuánto eso podría ayudarlo y comparó su situación con algo que vivió Esteban Ocon en 2019.



Colapinto llegó a la Fórmula 1 en agosto de este año, en reemplazo de Logan Sargent, y ganó muchísima experiencia al conducir el FW46 de Williams en las últimas 9 carreras del año. Sin embargo, como los de Grove ya habían confirmado a Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. para 2025, el pilarense ahora debe conformarse con quedar relegado a la "suplencia".



Aunque hay un matiz: Williams no oficializa a su piloto se reserva desde 2022, por lo que Colapinto puede saberse el tercero en consideración solo porque Vowles así lo dijo, mas no hay nada escrito que lo atestigüe. Propiamente, el argentino será el piloto de pruebas de Williams y sumará kilómetros arriba del auto. Y a eso se refirió James Vowles.



"Estoy muy contento de que tengamos un equipo de pruebas (el año que viene). Así podrá conducir un coche de F1 sin presión. Se está hablando mucho de eso en estos momentos. Pero es algo fantástico para los chicos jóvenes. Porque saben lo importante que es", dijo Vowles, que además reveló una particular estrategia.



"Tendremos un coche histórico, un coche de dos años para Franco. Lo utilizará mucho para conseguir mucha velocidad", expresó Vowles a RacingNews365. Es decir, expuso una estrategia conocida como TPC (Test de Coches Previos), que le permite a los equipos desarrollar y evaluar a sus pilotos fuera del calendario oficial.



Por otro lado, Vowles comparó la situación de Colapinto con lo que vivió Esteban Ocon (en 2025 correrá para Haas) algunos años atrás: "Ya hice esto antes, en una vida anterior con Esteban cuando se tomó un año sabático. Esteban está aquí hoy y sigue siendo un piloto fuerte. Hay cosas que podemos hacer para mantener su fuerza".



¿A qué se refiere? En 2019, luego de una temporada (2018) corriendo para Force India, Ocon se quedó sin lugar en la parrilla porque el equipo había confirmado a Lance Stroll y Checo Pérez y pasó a ser piloto de reserva de Mercedes, detrás de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. En Mercedes, justamente, trabajaba como ingeniero Vowles, que desde 2022 es el jefe de Williams.



En 2020, Ocon pasó a ser titular de Alpine y ahora, cinco temporadas después de correr ininterrumpidamente en la Fórmula 1, representará a Haas. ¿Será similar el destino de Colapinto? Por lo pronto, en las últimas horas creció la expectativa de un anuncio de Alpine que lo haría reaparecer en pista a mediados del año próximo, ya que Jack Doohan tiene contrato con Alpine por solo seis carreras y se sabe que Colapinto es del gusto de Flavio Briatore, asesor del equipo francés, quien en medio de las Fiestas sigue negociando con Williams para hacerse del piloto argentino.