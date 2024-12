Justo Estoup confirmó que será candidato a intendente de Corrientes

El empresario y docente universitario Justo Estoup confirmó que será candidato a intendente de Corrientes, en una postulación que contaría con amplio apoyo en la interna que encara el Partido Justicialista.



La Boleta Unica Papel (BUP) hará su debut el año que viene en las elecciones nacionales, a lo que el Gobierno quiere sumar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al menos, los libertarios quieren aprobar lo más pronto esa medida y la duda quedará en que si podrá ser de aplicación inmediata. Sin PASO es un cronograma electoral y con PASO ES otro. Los tiempos son clave para un año electoral que será intenso. Más si pensamos en el escenario local, para el cual representará más tiempo pensando en las provinciales en que se eligen gobernador, intendentes y legisladores locales.



Las estrategias cambiarán a la par de los turnos electorales. Si hay uno menos, hay más espacio para tomar impulso.



Esta semana, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, cuestionó la realización de las PASO del año próximo, y aseguró que son un "costo económico" para el Estado y una "molestia" para el conjunto de los ciudadanos.



Francos sostuvo que tendrá un costo estimado de US$500 millones "entre PASO y elecciones generales".



"Si elimináramos las PASO, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. Es decir, estamos hablando de un ahorro superior a los 150 millones de dólares", manifestó en sus redes sociales.



El Jefe de Gabinete apuntó contra el Legislativo: "Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones Extraordinarias o al principio del período Ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero".



Sin Extraordinarias en diciembre, los plazos son perentorios para derogar las elecciones primarias. Y hay que tener en cuenta que en el Congreso nacional se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. Para el caso de Corrientes, solo habrá elecciones en la primera categoría mencionada.



Para el Gobierno de Javier Milei las elecciones de medio tiempo serán cruciales para la marcha de la gestión. No pone banca en juego y todo será ganancias. Hoy tiene una minoría en Diputados, con 37 integrantes, y en el Senado suman 7.



El Presidente quiere sumar legisladores propios para cambiar el mapa del Congreso y aceitar los tratamientos de proyectos de reformas que entienden será clave para la segunda parte de su gestión. Ya no quieren el desgaste de lo que representó las negociaciones por la Ley Bases y las defensas de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).



A lo largo de 2024 hubo de todo: alianzas, acuerdos, rupturas, divisiones y traiciones. No solo alcanzó a los legisladores de ambas cámaras, sino que también intercedieron en las negociaciones los gobernadores considerados "dialoguistas". Entre ellos, los diez mandatarios de la UCR y el PRO (ex Juntos por el Cambio), entre los que se encuentra el correntino Gustavo Valdés.