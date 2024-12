Esther fue la primera bebé nacida en Navidad en la ciudad capital

Jueves, 26 de diciembre de 2024



La pequeña llegó al mundo a las 6:58 en la Maternidad del Hospital Llano y pesó 2 kilos 775 gramos. Tanto ella como su mamá, una joven de 22 años, se encuentran con buena salud. A las 9:50, Enzo fue el segundo nacimiento en la misma Maternidad.





Como parte de lo que ya es un clásico de las fiestas de fin de año, las maternidades de la ciudad de Corrientes, al igual que todo el dispositivo sanitario para estas celebraciones, se preparan ante cualquier eventualidad que pueda surgir.



Pero destacamos a las maternidades porque ellas están a la expectativa de recibir al primer bebé en esta fecha tan especial.



Ayer, a las 6:58, la joven madre de 22 años, quien quiso preservar su nombre pero comentó que era del barrio Molina Punta, dio a luz a Esther, una hermosa beba en el Hospital "Ángela Iglesia de Llano" de Corrientes Capital.



Asistida por el doctor Héctor Pereira, quien recibió a la criatura, la madre primeriza tuvo a Esther por parto normal luego de 38 semanas de gestación.



La madre de la pequeña ya se encontraba internada en horas de la noche del 24 de diciembre, pero la beba quiso nacer en un día tan especial como lo es el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose en la niña más viral de la jornada.



Desde el personal del Hospital "Ángela Iglesia de Llano" extendieron sus felicitaciones a la madre y a todos los que hicieron que este nacimiento haya sido posible; además de que llega para traer amor y esperanza en esta fecha tan cara a los sentimientos de la cristiandad como lo es la jornada de Navidad.



No hay que dejar de reconocer la labor encomiable que realiza una de las profesiones que no conoce de feriados por Navidad ni Año Nuevo como lo es la del personal, en este caso, de un hospital, quienes siempre están brindando lo mejor de ellos para que aquellos que deban estar internados en días tan especiales como esta época navideña, se sientan de la mejor manera.



Para ellos también las felicitaciones y el reconocimiento por su trabajo que hace que no estén celebrando a la hora que la mayoría lo hace en una jornada tan emotiva como lo es la Navidad. Desde época solo nos queda decirles muchas gracias y que sigan trabajando como ellos lo saben hacer.