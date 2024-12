La Policía destacó el éxito del dispositivo de seguridad navideño Jueves, 26 de diciembre de 2024

Según lo señalado por la fuerza de seguridad, no se registraron desmanes en los diferentes puntos neurálgicos en los que se realizaron operativos. Destacan el buen comportamiento de la gran mayoría para con los agentes.

Como todos los años, La Policía de Corrientes, con todas sus divisiones especiales, realiza un blindaje total de las áreas de la ciudad con mayor concurrencia por los jóvenes tanto en esta fiesta de Navidad que pasó como la semana que viene para recibir al 2025.



Desde las máximas autoridades de seguridad, que dieron el presente en el inicio del operativo, recalcaron que el plan especial de prevención y seguridad implementado en la provincia no registró novedades de suma de importancia y las celebraciones se desarrollaron con absoluto normalidad tanto en Capital como en el interior.



La gran mayoría de los jóvenes a la salida de los boliches de la costanera acató las indicaciones de la fuerza de seguridad y se retiraron de los locales bailables con absoluta tranquilidad luego de haber celebrado la llegada de la Navidad.



Dicho dispositivo policial, que contó con 580 efectivos en Capital, fue supervisado por el propio ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, quien estuvo acompañado por el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón y el subjefe comisario general Walter Darío Aceval.



En tanto que desde la oficina de Relaciones Institucionales remarcaron que conforme a las primeras averiguaciones realizadas en el transcurso de la mañana sobre los festejos de la Navidad, la información obtenida es que no se registraron novedades de suma importancia, tanto para el área capital como en el interior de la provincia. Se incluye también a la costanera general San Martín, Costanera Juan Pablo II, y demás zonas del área Capital.



También desde la Fuerza destacaron el buen comportamiento de la ciudadanía en general a la hora de acatar las indicaciones impartidas por los efectivos, quienes tuvieron una destacada y activa labor de prevención y seguridad desplegada.



Cabe señalar que la Policía de Corrientes a través de sus distintos organismos viene instrumentando un dispositivo especial de seguridad, principalmente para los festejos de ambas fiestas y demás actividades turísticas de la provincia.



Desde la Policía informaron a época que se montará un operativo similar en la jornada del 31 de diciembre de 2024 y 1 de enero de 2025, jornada en la que el otro 50% del personal que no estuvo afectado a Navidad será el que participará del dispositivo de Fin de Año con la misma cantidad de efectivos y similar operativo en los diferentes puntos de la ciudad y el interior de la provincia.