"Me encanta Corrientes, soy fanático del mate, el chamamé y de la costanera" Martes, 24 de diciembre de 2024 Conocido en todo el planeta, amado por los niños y los no tan niños, su nombre es sinónimo de Navidad. Con su tradicional traje, recorre el mundo entero repartiendo regalos y llenando de magia la Nochebuena.

Todos lo esperan y sueñan con verlo, aunque sea un segundo; algunos, dicen, lo lograron. También pasa por Corrientes, claro, lugar del que tiene muchos recuerdos y hasta algunas anécdotas que se animó a contarle a República de Corrientes. Él es, ni más ni menos, Papá Noel.



—¿Estás listo para comenzar con tu recorrido?



—Por supuesto. El trineo está más brillante que nunca, los renos están haciendo sus ejercicios de calentamiento y especialmente Rodolfo se está luciendo con sus saltos. Los elfos están empaquetando regalos como si fueran campeones olímpicos y yo practicando mis aterrizajes. Este año quiero batir mi récord.



—Me imagino que vas a pasar por Corrientes



—Claro que sí. Corrientes es una parada mágica en mi ruta. Me encanta sobrevolar el río Paraná y ver las luces reflejadas en el agua, ¡parecen pequeñas estrellas navideñas! Además, soy fanático del mate, el chamamé y de la costanera correntina.



—¿Qué lugares recordás?



—Corrientes tiene lugares mágicos que siempre me llaman la atención. Recuerdo la belleza del puente General Belgrano iluminado por la noche, un espectáculo perfecto mientras sobrevuelo el Paraná. También tengo presente la costanera, donde las familias se reúnen para disfrutar del río y la brisa veraniega. Ah, y no me olvido de los esteros del Iberá, un lugar donde la naturaleza brilla, es como si la magia de la Navidad viviera allí todo el año.



—¿Tenés alguna anécdota de cuando estuviste por acá?



—¡Cómo olvidarlo! Una vez, mientras sobrevolaba Corrientes, Rodolfo, mi reno de nariz roja, se distrajo con los farolitos de la costanera. De repente, hicimos un aterrizaje inesperado en una fiesta donde estaba tocando un grupo de chamamé. Los músicos pensaron que era parte del espectáculo, ¡y terminé bailando un chamamé con mi saco rojo y botas!



—¿Te divertiste?



—¡Un montón! Los correntinos son muy hospitalarios. Me ofrecieron un tereré bien fresco para combatir el calor. Por un momento, hasta los elfos dejaron de trabajar para unirse al ritmo. Eso sí, al final, los renos estaban ansiosos por volver al trabajo porque no podemos retrasar la entrega de regalos. ¡Fue una noche inolvidable!



—¿No te morís de calor en esta parte del mundo con ese traje?



—¡Jo, jo, jo, qué buena pregunta! Cuando paso por Corrientes y el calor aprieta, uso un traje ligero y fresquito. Eso sí, sigo con mi gorro, porque es mi marca registrada, y los niños no me reconocerían sin él. Pero si me vieran en el trineo sobrevolando Corrientes, se darían cuenta de que no pierdo mi estilo navideño. Además, hago algunas paradas extras para descansar bajo la sombra de algún lapacho.



—¿Y Rodolfo y el resto de los renos?



—Rodolfo muchas veces se entretiene chapoteando un poco en el río o en alguna laguna. Él es todo un campeón. Su nariz roja no solo brilla, también tiene un sistema de ventilación mágico incorporado. Además, antes de salir, los elfos le preparan una mezcla especial de agua helada con un toque de yerba mate mágica que lo mantiene fresco y lleno de energía. Algún que otro tereré en el camino, ayuda un montón.



—Hablaste del chamamé. ¿Qué me podrías decir al respecto?



—El chamamé es pura magia musical. Cada vez que lo escucho, siento que mis botas empiezan a moverse solas al ritmo de los acordeones y guitarras. Es un ritmo lleno de alegría, tradición y ese calor humano tan especial que tienen los correntinos. De hecho, lo suelo incluir en mi trineo: mientras los renos vuelan, suena alguna canción para dar más energía al viaje.



—¿Tenés algún chamamé preferido?



—Elegir una sola canción es difícil, pero cuando paso por Corrientes me encanta escuchar Kilómetro 11. Tiene una mezcla de nostalgia, alegría y ese espíritu correntino que la hace única. Además, es perfecta para imaginarme sobrevolando el Paraná, con la luna iluminando el agua mientras reparto regalos. Eso sí, en el Polo Norte mi playlist incluye clásicos como Jingle Bells.



—¿Y qué otra música de Corrientes conocés?

—La cumbia correntina también me gusta, como los grupos Eclip’C y Yiyo y los Chicos 10, que animan muchas fiestas. De esa región, me encantan también Los Chaques y Los Continuados.



—¿Qué dirías de los niños correntinos?

—Los niños correntinos son una maravilla. Tienen una energía única, como si la magia y la calidez del sol del río Paraná estuvieran dentro de ellos. Son muy alegres, hospitalarios y siempre están dispuestos a compartir una sonrisa. Lo que más me encanta es que tienen un espíritu generoso, siempre pensando en los demás, ya sea invitando a un amigo a tomar tereré o ayudando en las tareas de la casa. Es como si el verdadero espíritu navideño estuviera vivo en cada uno de ellos. Además, me han contado que son muy creativos. En las cartas que me dejan, hay dibujos de renos bailando y trineos decorados con guirnaldas.

—¿Por qué es tan difícil poder verte?



—Esa es una de las grandes preguntas de la Navidad. Verme es difícil porque, bueno, soy un poquito travieso. Durante la Nochebuena, estoy tan ocupado repartiendo regalos a millones de niños en todo el mundo que me muevo a una velocidad mágica. Es como si pudiera estar en varias casas al mismo tiempo. Y cuando entro hago todo con tanto sigilo y magia, que ni los perros me escuchan. Además, los elfos me dan una mano creando ilusiones y distracciones para que mi presencia sea más misteriosa. A veces me camuflo con las luces del árbol de Navidad. Pero no se preocupen, aunque no me vean, siempre estoy.



—¿Qué le dirías a los que creen que no existís?



—A los que dicen que no existo les diría que la magia de la Navidad está en todas partes. Existo en las risas de los niños, en el calor de las familias reunidas, en la alegría de compartir un buen momento con los demás. Soy real en el corazón de cada uno que cree en el espíritu de la Navidad. Además, ¿quién deja los regalos?



—¿Qué tan importantes son los regalos?



—Los regalos son solo una pequeña parte de la magia de la Navidad. Lo realmente importante es el amor, la unión y la alegría que compartimos con nuestros seres queridos. Los regalos son una forma de expresar ese cariño, pero lo que realmente hace especial esta época son los momentos que pasamos juntos, las sonrisas, las risas y el compartir. A veces, el mejor regalo es una palabra amable, un abrazo, o simplemente pasar tiempo con quienes más queremos. Aunque los regalos son divertidos, la verdadera esencia de la Navidad está en el amor y la gratitud que damos y recibimos.



—¿Qué le dirías a los niños que no pueden recibir un regalo?



—A los niños que no reciben regalos les diría que lo más importante no es lo que se tiene, sino lo que se da. La Navidad es mucho más que recibir: es un tiempo para dar amor, sonrisas y buenos deseos a todos los que nos rodean. Aunque no todos los niños tengan regalos bajo el árbol, siempre hay algo valioso que podemos compartir. Además, les recordaría que la magia de la Navidad vive dentro de cada uno de nosotros. El espíritu navideño está en nuestro corazón, en cómo tratamos a los demás y en la alegría de compartir. La Navidad no es solo sobre mí, sino sobre lo que represento: esperanza, alegría y buenos deseos para todos.



—Te pido un mensaje navideño para los correntinos.



—Desde el frío del Polo Norte hasta el calorcito encantador de Corrientes, mi corazón se llena de alegría al pensar en ustedes. En estas Fiestas, les deseo una Navidad llena de alegría, abrazos sinceros y el sabor único de las cosas que se comparten. Que la magia de estas fechas los encuentre con el alma llena de esperanza y gratitud, y que nunca falten el amor y la unidad en sus hogares. Recuerden que los regalos más valiosos no se encuentran bajo el árbol, sino en los momentos que compartimos con quienes amamos.



Autor: Diego Sabao