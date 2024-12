Valdés arrasó en las urnas y se consagró Presidente del partido de la UCR Lunes, 23 de diciembre de 2024

Cerca de 35.000 afiliados a la centenaria fuerza concurrieron a votar ayer tras 25 años de no tener un proceso interno.

La militancia de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes fue a las urnas ayer tras 25 años sin comicios internos. Un total de 35.000 afiliados concurrieron a los centros de votación y consagraron al gobernador Gustavo Valdés como el presidente electo del centenario partido.



La jornada electoral transcurrió con normalidad. Arrancó a las 8 y culminó a las 18. Luego, a las 20.30, en la sede de la UCR, Valdés celebró el triunfo de punta a punta logrado en las urnas. "Hoy estamos eufóricos, contentos, porque nuevamente recuperamos la institucionalidad y es lo más importante de la Unión Cívica Radical porque somos un partido profundamente democrático y lo que queremos tener es a nuestras autoridades constituidas. Hace 25 años que no teníamos una elección interna y era necesario que no pasemos por un juzgado, era necesario que pasemos por el cedazo de las urnas y que tengamos la voluntad popular de nuestro partido político definido en cada uno de nuestros comités", comenzó Valdés ante cientos de militantes que se congregaron en la sede partidaria ubicada por la calle 25 de Mayo entre Mendoza y Córdoba.



"Hoy, cerca de 35 mil radicales concurrieron a las urnas", remarcó el primer mandatario y agradeció "profundamente esa confianza. Hoy, tenemos 90.000 afiliados. Los radicales debemos salir a trabajar, salir a militar, porque vienen tiempos en donde vamos a poner a prueba nuestra militancia política. Quiero que tengamos 150.000 afiliados convencidos de que estamos por el camino correcto, pero todavía tenemos mucho por andar".



Tenemos muchos intendentes, concejales, diputados, senadores que pueden convocar a más correligionarios. Vamos a militar en cada espacio de nuestra sociedad, en cada organización intermedia, tenemos que participar en los clubes de fútbol, en las asociaciones sin fines de lucro y en las comisiones vecinales, porque la Unión Cívica Radical es la esencia del pueblo", indicó y agregó: "Entonces, en nuestra provincia de Corrientes, donde ya tenemos un millón de habitantes, tenemos que tener cuanto menos 150.000 correligionarios que estemos pensando y debatiendo cuál es el destino de la provincia que viene y solamente lo podemos hacer en los partidos políticos y tenemos que salir a reivindicar el rol de los partidos políticos, pero fundamentalmente debemos salir a reivindicar la militancia, porque solamente un partido político está vivo cuando existe una militancia política que no es un sello de goma".



"Hoy, quiero agradecer a cada militante por lo que hizo a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia porque ganamos de punta a punta", celebró Valdés, quien ahora se convirtió en el presidente de la UCR de Corrientes.



En el acto, el senador Sergio Flinta también llamó a la reflexión de la militancia radical. "Este no es el fin, es el principio y este triunfo no nos da derechos, nos da responsabilidad", dijo.