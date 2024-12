"Dibu" Martínez y Franco Colapinto se llevaron los Premios Olimpia de Oro

Viernes, 20 de diciembre de 2024

El arquero de la selección argentina y el piloto de Fórmula 1 compartieron la máxima distinción de 2024, en una reñida votación en la que también pelearon José "Maligno" Torres y Faustino Oro.



Un consagrado que desde 2022 figura en los libros del fútbol mundial y una aparición fulgurante, que irrumpió en la escena del deporte argentino y llegó a la Fórmula 1 de manera vertiginosa en el segundo semestre de este año. En la noche de los Premios Olimpia, los ganadores de la estatuilla de oro fueron Emiliano "Dibu" Martínez y Franco Colapinto. Mientras que el arquero campeón del mundo agradeció la distinción a través de un video, el piloto estuvo presente en la Usina del Arte, escenario de la entrega, y se convirtió en la gran personalidad de la gala. Todos quisieron una selfie o un autógrafo del nuevo ídolo. Así, la ceremonia en el barrio de La Boca dejó en el foco a dos grandes galardonados a la par, más allá de que la dimensión de los logros sea difícil de comparar. Suele ocurrir.



Claramente, Colapinto resultó la gran estrella de la noche. Cuando ganó el Olimpia de Plata tras imponerse en la terna de automovilismo por sobre Franco Girolami y Julián Santero, arrancó su show unipersonal. Se puso contento por haber recibido dos mates de regalo, uno con los colores del equipo de sus amores, Boca Juniors. Y después, agradeció por el reconocimiento: "Gracias a los periodistas y a la gente, todos son parte de este premio. Trabajamos muy duro este año para llegar a la Fórmula 1 y salió muy bien, hace mucho que no había un piloto argentino en la Fórmula 1. Agradecido por esta pasión que le pusieron y por haberlos visto disfrutar en cada carrera. Ojalá lo sigan haciendo, esté o no esté en el futuro", proyectó.



Cuando los conductores de la ceremonia, Miguel Osovi y Alejandra Martínez, le consultaron concretamente sobre su futuro, Colapinto bromeó al decir: "Pregúnteles a los managers, que están allá arriba", señalando al pullman. En realidad, su staff está en Inglaterra... Pero dejó una puerta abierta, ante la chance de conseguir la última butaca disponible en la máxima categoría: "Todo puede pasar". Ya con el oro en sus manos, recordó sus primeros momentos en el automovilismo en el exterior, de muy chico, y valoró la difusión del periodismo para esas incipientes trayectorias de los jóvenes pilotos. "Estoy feliz, había venido el año pasado a los Olimpia y no había ganado".



En realidad, eran cuatro los candidatos al Olimpia de Oro y todo se resolvió después de una votación reñida entre los 21 miembros de la Comisión Directiva del Círculo de Periodistas Deportivos. Entre charlas y debates, allí estaban en la discusión también José "Maligno" Torres, el ganador de la medalla dorada en BMX en los Juegos Olímpicos de París 2024, y Faustino Oro, el pequeño genio que le dio un soplo de aire fresco al ajedrez con su increíble capacidad de análisis con apenas 11 años. Finalmente, quedaron empatados el marplatense y el pilarense, a quienes los une el histrionismo y la desfachatez. Dos decididos a romper el molde dentro de sus especialidades.