Amenazan con demoler obras municipales construidas en una vieja estación de tren

Jueves, 19 de diciembre de 2024



El intendente de la localidad correntina de Bonpland, Osvaldo Pérez, describió la angustiante situación que atraviesa su comunidad tras recibir intimaciones y amenazas del Gobierno Nacional de desalojar y/o demoler todas las obras comunitarias.

"Recuperamos ese lugar que estaba abandonado y la gente lo ocupa todo el tiempo. Nos dijeron que si no pagamos ese alquiler van a venir a demoler todo", describió el Intendente y detalló que hay alarma en la comunidad porque se trata de un predio de gran utilidad para los vecinos



Detalló que en la vieja estación se construyó un Centro Integrador Comunitario donde funcionan espacios de salud, educación y culturales.



En el predio también se construyeron espacios públicos como paseos, parques y plazas.



Los funcionarios nacionales le pidieron al Jefe Comunal que "pague un alquiler de $3.000.000 por mes" si el Municipio quiere seguir ocupando el predio del ex ferrocarril.



Se trata de terrenos que estuvieron abandonados por años y fueron recuperados por la gestión de Osvaldo Pérez.



"Reconstruimos a nuevo y ahora nos dicen que todo lo referente a ferrocarriles se privatizó y si queremos seguir ocupando los terrenos debemos pagar un alquiler de $3.000.000 mensuales".



"Arreglamos toda la estación para que los chicos den clases en ese lugar: hicimos una plazoleta, una sala para cine, reparamos el galpón que estaba abandonado, pusimos aulas para dictar clases y cursos; también rellenamos un terreno que se inundaba; hicimos un Centro Comunitario Integral; construimos el monumento al mate y una sala velatoria", describió luego el Intendente Pérez.



"Hace unos quince días me llamó por teléfono una persona que se presentó como funcionario del Gobierno Nacional (Jefe de Cargas del Belgrano) y me dijo que esa ocupación municipal es un delito y que para ocupar el terreno debemos pagar un alquiler mensual de $3.000.000", contó el Jefe comunal.



El Intendente sostuvo que "todo ese predio está en esas condiciones porque lo arregló el Municipio. Y la gente lo usa y me dijo que vendrán a demoler todo lo que hicimos. Vamos a ver si lo hacen. Estamos preparados para resistir y defender las obras que benefician nuestro pueblo", declaró Osvaldo Pérez.