Juan Cruz Meza, penal clave y título con River

Jueves, 19 de diciembre de 2024



Con un rol protagónico en el equipo que volvió a gritar campeón en la categoría Reserva, el volante correntino que sueña con llegar a Primera se mostró muy emocionado.



La Reserva de River volvió a alzar un título al quedarse con el Trofeo de Campeones 2024. El plantel conducido por Marcelo Escudero venció a Vélez por penales en la final disputada en el Estadio Ciudad de Vicente López y el correntino Juan Cruz Meza, uno de los más jóvenes, logró plasmar los sentimientos de felicidad y satisfacción a la perfección.



Tras alcanzar su segundo título en apenas una semana, el hermano de Maximiliano Meza expresó su alegría: "Estoy hace meses y esto para mí es muy grande porque lo busqué desde chico. Es un orgullo enorme tener a mi familia ahí: mi mamá, mi hermano, mi papá Estoy feliz", confesó.



Orgulloso por el momento que atraviesa en la Reserva, el talentoso volante reveló su agradecimiento hacia el técnico del equipo: "Le di las gracias a Escudero porque él me dio la confianza de debutar en Reserva, de subirme".



Juan Cruz Meza lleva un semestre como jugador con contrato profesional con River Plate, con vínculo con el club del barrio de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2026.



Nacido el 14 de marzo de 2008, se incorporó al fútbol formativo de River en 2018 y actualmente juega en la Reserva, procedente de la Quinta División, además de integrar los procesos de selecciones nacionales juveniles de Sub 17 y Sub 20 en los últimos años.



Además, Juan Cruz compartió las palabras de aliento que recibe del DT: "Me dijo que siga creciendo, que esto es largo La verdad, estoy muy agradecido con todo el cuerpo técnico de la Reserva".



En pleno segundo tiempo extra de la final contra Vélez, el juvenil volante nacido en Caá Catí sorprendió al cambiar sus botines. Aunque muchos lo interpretaron como una cábala, el volante aclaró el motivo real: "Cuando no me siento tan cómodo con los otros botines, me cambio a estos que me van mejor".



Cuando llegó a River en 2018, se presentó así: "Soy un jugador habilidoso, de buen juego aéreo, metedor, fuerte en las pelotas divididas y tengo buena pegada", se definió a sí mismo Juan Cruz ante la consulta de La Página Millonaria, hace un tiempo atrás.



¿Su espejo futbolístico? Su hermano Maxi, que también es mediocampista ofensivo: "Lo tengo como referente y quiero ser como él cuando sea grande".