Bullrich contra Maduro por el gendarme detenido: "Argentina no se somete a tiranos" Martes, 17 de diciembre de 2024

El conflicto entre Argentina y Venezuela por el gendarme detenido sigue escalando y este lunes por la noche fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la que respondió al gobierno de Maduro que más temprano había acusado a Nahuel Gallo.



Fue el ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, quien reconoció que el régimen de Maduro detuvo al gendarme argentino.



"Tú te metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo, pero su sueldo es de 500 dólares, ¿cómo lo logran? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea acá en Venezuela?", disparó Cabello, mano derecha de Maduro, en conferencia de prensa.



"Les dolió, les dolió. Venía a cumplir una misión", agregó y disparó: ""Nos amenaza la fascista Patricia Bullrich".



Ante estas declaraciones, Bullrich posteó en cuenta de X un fuerte mensaje contra el propio Cabello: "Sos el lacayo de una dictadura criminal y cobarde. Secuestrar a un gendarme argentino no te hace fuerte, te muestra desesperado. La Argentina no se somete a tiranos".



"Liberá de inmediato a Nahuel Gallo o atenete a las consecuencias. Cada minuto que lo retenés, quedás más expuesto como el opresor miserable que sos. La libertad nunca se arrodilla ante dictadores", insistió.



Finalmente, adjunto pruebas de los viajes de Gallardo y aseguró: "Las mentiras que intentaste instalar se caen en segundos".