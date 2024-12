Stanley ordenó retirar del mercado 2,6 millones de termos por riesgo de quemaduras

Lunes, 16 de diciembre de 2024

Son para los modelos Switchback y Trigger Action. Las tapas de polipropileno se aflojan durante el uso perdiendo líquido y provocando quemaduras.

Stanley tuvo que sacar del mercado dos modelos de termos por presentar fallas. En total fueron alrededor de 2,6 millones de unidades que simbolizaron una gran pérdida para la empresa. La decisión fue tomada después de que decenas de clientes sufrieran quemaduras.





Se trata de los modelos Switchback y Trigger Action, y la razón fue una falla en su sistema de tapa a rosca. Eventualmente perdían líquido, lo que representaba un gran peligro para quienes transporten bebidas calientes en ellos. Por eso, tomaron la decisión de apartarlos de su familia de productos.



La marca estadounidense Stanley ganó una notable popularidad en el último tiempo y tanto sus clásicos termos como su línea de vasos y botellas son elegidos por los usuarios, por su calidad, resistencia, conservación y durabilidad. Sin embargo, ahora la empresa tuvo que afrontar un dilema.



Este jueves 12 de diciembre, la compañía tomo la decisión de retirar todas las unidades de los modelos fallados después de recibir 91 denuncias en todo el mundo por este defecto. Además, en algunos casos el daño fue mayor, ya que 38 personas reportaron quemaduras tras manipularlos.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos ordenó el retiro inmediato de los termos a la empresa, citando fallas en las roscas de la tapa, que podrían causar un "riesgo de quemaduras". Los productos en cuestión cuestan entre 20 y 50 dólares estadounidenses, lo que equivale a unos 20 mil y 50 mil pesos argentinos.



Tras retirarlos de su familia de termos, Stanley emitió un comunicado de prensa desde Estados Unidos, en el que aseguró que la empresa está "comprometida con la mejora constante y enfocada en crear productos de calidad hechos para durar toda la vida".



Stanley y los productos con plomo

El retiro actual no es la única polémica reciente que enfrenta Stanley. Este año, la empresa fue demandada por el presunto uso de plomo en algunas partes de sus productos. Los demandantes alegaron que Stanley no informó adecuadamente sobre este elemento, lo que podría representar un riesgo para la salud.



En respuesta, la empresa aseguró que las partes que contienen plomo están completamente encapsuladas en acero inoxidable y, por lo tanto, son inaccesibles para el consumidor. Stanley afirmó que su proceso de fabricación cumple con todas las regulaciones de seguridad y que no existe un peligro real para los usuarios. Sin embargo, este episodio generó preocupaciones sobre la transparencia de la compañía, particularmente entre los consumidores que buscan productos libres de materiales tóxicos, de acuerdo con reportes de CBS, que recordó el caso tras la reciente polémica.



Los termos de Stanley han sido un símbolo de estilo y funcionalidad, especialmente su modelo Adventure Quencher, que puede almacenar hasta 1,2 litros de líquido y ha ganado una amplia base de fanáticos, sobre todo a través de publicaciones en redes sociales, en las que se les ve con diversos accesorios. Sin embargo, la actual controversia sobre las tazas más pequeñas, combinada con las demandas previas por el uso de plomo, podría erosionar la confianza de algunos consumidores, de acuerdo con análisis de NBC.



Como combate a las recientes polémicas, Stanley ha reiterado su compromiso con la seguridad de los consumidores y asegura que el retiro de los productos es parte de sus esfuerzos continuos por mejorar la calidad de sus vasos térmicos. "Estamos enfocados en crear productos de calidad que duren toda la vida," declaró la compañía en un comunicado reciente.