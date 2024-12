Algunas agencias de remises actualizan hoy el precio de la mínima Lunes, 16 de diciembre de 2024 Como ocurre habitualmente no se da de manera unificada y por tramos van actualizando el cuadro tarifario. De acuerdo a los datos que pudo obtener época, la tarifa mínima de este servicio de transporte pasará de $1.600 a $1.800.

Como tradicionalmente ocurre en este sector, los propietarios de las distintas agencias se ponen de acuerdo para que, por turno actualicen las tarifas.



Vale recordar que el pasado mes de octubre se produjo el último incremento. En esa oportunidad, la tarifa pasó de $1.400 a $1.600.



Este último monto se acomodará en lo que resta de año, hasta que todos lleguen a los $1.800 acordado en las últimas horas.



Juan Víctor Castillo, secretario de la Asociación de Remises, fue consultado por época sobre el aumento de tarifas que se aplicará a partir de mañana en el servicio de remises en la ciudad.



Castillo informó que una de las empresas que brinda el servicio de remís incrementará su tarifa mínima a $1.800, y anticipó que otras empresas podrían seguir este camino en los próximos días.



Sin embargo, el dirigente aclaró que aún no existe un consenso total entre las distintas compañías del sector.



El aumento, explicó Castillo, responde a la pérdida de rentabilidad que han experimentado las empresas debido al incremento en los precios de los combustibles y el aumento de los insumos necesarios para el mantenimiento de los vehículos.



El secretario de la Asociación destacó que, si bien el ajuste es necesario para equilibrar los costos operativos, la falta de unanimidad dentro del sector hace que el panorama sea incierto, ya que no todas las empresas han decidido implementar el aumento de forma inmediata.