Corrientes Capital

Colapino ganó alrededor de 400.000 dólares como piloto de Williams Jueves, 12 de diciembre de 2024 A pesar de esta importante ganancia, el argentino aún no tiene lugar en la temporada 2025. Aunque ya sabe que no continuará en Williams, que contrató a Carlos Sainz, también se le cererró la puerta de Red Bull, que confirmó a Liam Lawson. Franco Colapinto ganó aproximadamente 375.000 dólares por su salario base. Este monto se desglosa en unos 42.000 dólares por cada carrera, ya que su salario era el mismo que el de Logan Sargeant, piloto al que reemplazó en la previa del Gran Premio de Monza.



Esta cifra no contabiliza los bonos por desempeño que las escuderías y patrocinadores pueden ofrecer, lo que podría haber elevado considerablemente la cantidad total. Según FIA, Sargeant percibía el salario mínimo establecido: 1.000.000 de dólares anuales.



Actualmente, existen negociaciones con Alpine, que dejó fuera a Esteban Ocon antes del Gran Premio de Abu Dhabi. Además, en RB Racing, la segunda escudería de Red Bull, solo está confirmada la presencia de Yuki Tsunoda para 2025.