Impulsan proyecto para prohibir el ingreso a las canchas a quienes no cumplan con la cuota alimentaria Miércoles, 11 de diciembre de 2024

Facundo del Gaiso, uno de los legisladores que impulsó la iniciativa, sostuvo que, si el progenitor es "moroso" con respecto al dinero que debe otorgarles a sus hijos, "no puede gastar $100.000" para ver un partido de fútbol.

El legislador de la Ciudad de Buenos Aire, por el bloque de la Coalición Cívica (CC), Facundo del Gaiso impulsó, junto a sus colegas, un proyecto que prohíbe el ingreso a las canchas a padres que no cumplen con la cuota alimentaria.



En declaraciones a Radio Splendid, manifestó que, si el progenitor es "moroso" con respecto al dinero que debe otorgarles a sus hijos, "no puede gastar $100.000" para ver un partido de fútbol.



"La idea del proyecto que presentamos es que, si un padre no cumple con la cuota alimentaria, no pueda gastarse $100.000 para entrar a la cancha. En los ingresos le van a pedir el DNI y, si es moroso, salta el alerta", señaló.



Al ser consultado sobre el apoyo que tendrá el proyecto por parte de otras fuerzas, supone que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) "van a apoyarlo" aunque después "puede haber sorpresas, como no votar el presupuesto".



Días atrás, Del Gaiso sostuvo que "gracias a este proyecto", no será necesario que un juez determine el ingreso o no a una cancha de fútbol de una persona que adeude la cuota, sino que "alcanzará" con que figure en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.



"Es fácil de aplicar porque la tecnología y las herramientas ya funcionan con el derecho de admisión a los barrabravas. Es un hecho de justicia. La reforma, que se incorpora como artículo Nro. 16, tiene dictamen y se votará el próximo jueves 12 en la Legislatura porteña", concluyó.