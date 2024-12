Valdés recibió un amplio apoyo político en Curuzú Cuatiá

Jueves, 5 de diciembre de 2024

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer un acto en la ciudad de Curuzú Cuatiá, junto al intendente local, José Irigoyen, instando a "construir el futuro con Vamos Corrientes", de cara a los próximos desafíos electorales en la provincia.



Tuvo lugar a la noche, luego de varias actividades oficiales durante el día con inauguraciones, en el Club Deportivo Curuzú, donde convocaron a una multitud que expresó su apoyo al actual mandatario provincial.



Valdés bregó por la continuidad de la industrialización de la provincia para generar mayores puestos laborales, la apuesta a la modernización de la educación, la estrategia común de las provincias que integran la Región Litoral para lograr mayor federalismo con la hidrovía y la energía, la solidaridad con los países vecinos y "la apuesta al cambio para tener un país ordenado".



Al pronunciar su discurso, el gobernador sostuvo que "la fortaleza más grande que tiene esta alianza social y política son sus intendentes y concejales que representan a la inmensa mayoría de los correntinos" y aclaró que "nosotros no somos personalistas, el poder no reside en una sola persona, porque si fuéramos así, con los dos tercios de ambas cámaras hubiésemos reformado la Constitución provincial; y no lo hicimos".



Valdés también valoró el rol de los partidos políticos en la sociedad, afirmando que "son fundamentales para construir la provincia que queremos", por lo que brindó el respectivo reconocimiento a sus dirigentes, porque "los partidos políticos son parte de la construcción de un pueblo que quiere salir adelante y progresar".



Fue así que el mandatario correntino marcó que Vamos Corrientes "tiene que ser una alianza con contenido 100 % federal y la pelea por el federalismo es todos los días, porque con nuestros senadores y diputados tenemos que pelear en el Congreso de la Nación, donde se deciden cuestiones más federales o más centralistas". En este sentido, ejemplifico: "En el Presupuesto Nacional estamos pidiendo que el impuesto al combustible que pagamos no se vaya todo a la Nación", además de mencionar otros impuestos nacionales que se recaudan en las provincias para sentenciar que "el federalismo y el unitarismo no son cuestiones de historia, sino una lucha que todavía la seguimos debate".



Por otra parte, también planeo que "no podemos cambiar ahora el sistema electoral, porque puede salir cualquier cosa y terminamos amañando los sistemas electorales y terminamos con procesos como fue en 1999". Consideró así que "tenemos muchos partidos políticos y le tenemos que dar a Corrientes sustentabilidad política, algo que se consigue con un sistema claro y transparente, y ninguno de los partidos políticos en los últimos tiempos denunciaron fraude, porque tuvimos elecciones limpias y transparentes ganando con el 54 % en 2017, con el 60 % en 2019 y la reelección en 2021 con más del 70 %".



El intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, en su calidad de anfitrión, le dio la bienvenida al gobernador Gustavo Valdés en este multitudinario acto y a "todos los intendentes que están acompañando nuestro espacio político Vamos Corrientes".



El jefe comunal expresó: "Creemos que en este equipo de Vamos Corrientes, todos tenemos que abonar a ese trabajo de unidad, de amplitud y principalmente valorar que tenemos un líder desde 2017 y que en 2021 lo reelegimos con casi el 80 por ciento, ese líder es Gustavo Valdés, a quien debemos seguir acompañándolo, porque realmente demostró con números claros su capacidad de gestión y liderazgo", concluyó Irigoyen.