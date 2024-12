Murió el ex ministro Guillermo Ferraro Jueves, 5 de diciembre de 2024

El ex titular de la cartera de Infraestructura tenía 69 años. Había acompañado a Javier Milei desde el inicio de su gestión hasta el 9 de febrero de 2024. El exduhaldista y excambiemita Guillermo Ferraro fue ministro de Infraestructura de la Nación en la era Milei. Cuando confirmó que estaría en esa función, a fines de noviembre de 2023, también había revelado que tendría cinco áreas a cargo: transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones; y que el enfoque era estimular al sector privado para que invierta, con menor participación del Estado.



El empresario que hasta abril del año pasado se desempeñó como director de KPMG Argentina, fue funcionario en la secretaría de Industria durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003; y años más tarde estuvo en la gestión de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires.



"En principio el ministerio es nuevo, no existe, y está dentro de la racionalización del Estado y del sector público la consolidación de los que hoy son ministerios como Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. Esas serían las cinco áreas principales", había dicho en ese entonces Ferraro.



Además, se había mostrado convencido de que el Estado debía reducir su participación en la economía, por lo que remarcó esta política como una de las improntas que le iba a dar al área: "Casi todas las estimaciones de los organismos multilaterales, como de las cámaras, es que la inversión que hay que hacer para poner en valor la infraestructura existente, y ni hablar la nueva, es tan importante en términos de PBI, estamos hablando de 15 puntos anuales, que es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público", sentenció, para explicar que la cartera se abocaría a dar solo la "orientación y los lineamientos" de los proyectos que interesan en cada una de las cuestiones a su cargo, para ordenar al sector privado en la inversión y realización.



"Es un ministerio importante en cuanto a políticas, áreas y también a proyectos, porque aunque sea el sector privado estimulado para esto, los proyectos siempre van a ser muy importantes", consignó Ferraro en ese entonces.



Como ejemplo, marcó que uno de los principales problemas a solucionar son las concesiones ferroviarias con origen en los 90 que vencieron durante los últimos ocho años, ya que no se generaron nuevas condiciones, por lo que esas obras que deberían hacerse se encuentran en un "porfolio de precariedad". Al respecto, planteó que se deben arreglar los reclamos y los "activos regulatorios" contra las empresas.



Además, dijo que de esta manera lo que se buscaba era consolidar un enfoque económico de cross service (servicios cruzados), como además lograr un eje que unifique inversión e infraestructura dentro de la misma cartera. Pero la gestión de Guillermo Ferraro llegó a su fin luego de apenas 45 días en el Ministerio de Infraestructura.