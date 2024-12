Los vehículos retirados de la vía pública podrán ser donados a las escuelas técnicas

Miércoles, 4 de diciembre de 2024



El Concejo Deliberante de Corrientes, en su última sesión ordinaria del período 2024 convirtió en ordenanza el proyecto a través del cual e establece el "Programa para el Fomento de la Educación Técnica".



Se trató de una iniciativa presentada por las concejales de la Coalición Cívica Ari, Sandra Olivera y Gabriela Gauna."En lo personal debo decir que estoy muy conforme porque con esta iniciativa, una vez que se la ponga en práctica, habremos logrado dos objetivos porque, por un lado, estamos fomentando la formación educativa de calidad, y por otro, contribuimos a la reutilización de bienes que, de otro modo, permanecerían en estado de abandono. Esta acción promueve la gestión eficiente de recursos y la sostenibilidad, transformando vehículos en desuso en herramientas educativas", dijo Olivera.





Esta iniciativa –explicó la edil-; es un esfuerzo por fortalecer la educación técnica y profesional en la ciudad. Lo que propone es la donación de vehículos que hayan sido retirados de la vía pública, secuestrados o que los vecinos entreguen de manera voluntaria pasados los tres años de estar inutilizados, a las escuelas que así lo requieran. Estos vehículos son entregados sólo para actividades didácticas, no podrán circular por la vía pública. Es decir, serán utilizados en los talleres de las diferentes instituciones educativas lo requieran.





Este programa, explicó en este caso Gabriela Gauna, se regirá bajo el ordenamiento de la Ordenanza 6238 porque se utilizaría el mismo circuito legal que se requiere hoy, a la hora de compactar estos vehículos. La idea, básicamente es que, en vez de compactarlos –los que están en condiciones-; sean donados para que los estudiantes dispongan de material didáctico para realizar las prácticas pertinentes en el marco de las materias que así lo requieran.





"De esta forma, los estudiantes podrán adquirir experiencia directa, conocimientos aplicables y mejorar sus competencias en el ámbito técnico algo que hoy muchas veces no sucede porque no cuentan con la materia prima necesaria", dijo Sandra Olivera.





"Las escuelas y centros de formación profesional que se sumen al programa tendrán acceso a vehículos y motovehículos que serán utilizados exclusivamente para fines educativos, como talleres de mecánica, capacitación en seguridad vial, y otras actividades formativas", explicaron.





De esta manera, las instituciones educativas que podrán acceder a este programa son: La Escuela Técnica N° 1 "Juana Manso" de Formación Profesional, la Escuela Técnica "Fray Luis Beltrán", y el Centro de Formación Profesional "Don Elías Abad" (COPyCO).





Además, cualquier institución técnica, pública o privada, que cumpla con los requisitos establecidos, podrá inscribirse y ser considerada como beneficiaria.