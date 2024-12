Estudiante de la UNNE desarrolla un medidor de estrés térmico y calidad del aire en ambientes laborables

Miércoles, 4 de diciembre de 2024

Como parte de una beca de pregrado, el estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, Mauro Alejandro Berrini, se encuentra desarrollando un dispositivo para medir el estrés térmico y la calidad del aire en ambientes laborales. No hay registros que un equipo de estas características –que mida ambas variables- se lo produzca en el mercado nacional.



El proyecto, que surge como una evolución del trabajo previo realizado por el ingeniero electrónico Luciano Zini, busca dar respuesta a una necesidad en el ámbito laboral: garantizar condiciones ambientales saludables para los trabajadores. Y no es para menos, considerando que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas pasan entre el 75 % y el 90 % de su tiempo en ambientes interiores.



"La pandemia nos enseñó la importancia de la calidad del aire en espacios cerrados", explica Berrini. "Este dispositivo no solo medirá la temperatura y la humedad, sino que también controlará los niveles de dióxido de carbono (CO2), lo que lo convierte en una herramienta completa para evaluar el ambiente laboral".



El equipo en desarrollo presenta características que lo distinguen de los dispositivos tradicionales. Una de las más destacadas es que elimina la necesidad de usar agua destilada para medir la temperatura de bulbo húmedo, un requisito común en los equipos actuales. En su lugar, utiliza un sensor electrónico moderno que simplifica significativamente el proceso de medición.



El dispositivo que desarrolla Berrini no solo medirá variables ambientales, sino que también calculará automáticamente índices importantes como el WBGT (Índice de Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo), un estándar internacional para evaluar el estrés térmico. Además, incluirá características modernas como almacenamiento de datos durante siete días, una batería recargable con 24 horas de autonomía y una pantalla para visualizar las mediciones en tiempo real.



El medidor a desarrollar será totalmente autónomo. Los usuarios podrán realizar mediciones continuas durante toda una jornada laboral sin necesidad de conexión eléctrica, y los datos quedarán almacenados para su posterior análisis.



El proyecto de Berrini considera cuatro factores principales: el confort térmico de las personas, su desempeño laboral, el ahorro de energía y la calidad del aire.