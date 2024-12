Más de 100 personas accedieron al testeo de VIH en el Cardiológico

Martes, 3 de diciembre de 2024



Pese al mal tiempo en el inicio de la jornada de ayer, un número importante de personas se acercó a la prestigiosa institución de la calle Bolívar para realizarse la prueba. La campaña contó con la presencia de profesionales de la salud.



Julieta Pantich, bioquímica (jefa de Residentes), y Ramona Acosta (integrante del Departamento de Infectología) dieron detalles de la jornada especial en conmemoración del Día de la Lucha contra el VIH.



Los testeos se realizaron hasta las 11:30 en el hall del Instituto de Cardiología. Ramona Acosta, miembro del departamento de Infectología, destacó la importancia de las pruebas y brindó información crucial sobre el VIH.



Aclaró que este virus no se considera contagioso, sino transmisible a través de fluidos corporales. Acosta subrayó la necesidad de que las persona especialmente aquellas con relaciones sexuales sin protección, se realicen un test al menos una vez al año.



Las estadísticas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, como el VIH y la sífilis, demostraron resultados preocupantes en los últimos años.



Ambos especialistas hicieron hincapié en la importancia de desmitificar estas enfermedades y alentaron a la población a informarse sobre los tratamientos disponibles, accesibles tanto para quienes cuentan con obra social como para aquellos que no lo tienen.



Además, mencionaron que el testeo requiere solo una gota de sangre, lo que simplifica el proceso para los pacientes.



Pantich, además de brindar los resultados, fue una de las encargadas de mantener contacto con la prensa y hacer entrega de los folletos y materiales impresos. "Contamos con folletos para los que nos solicitan y además tenemos preservativos masculinos y femeninos para quien desee servirse. Nos sorprendió que algunas personas desconocían la existencia del preservativo femenino", dijo la bioquímica.



"Por el mal tiempo debimos trasladar la actividad a la zona interna, pero de todos modos es buena la recepción de la gente", expresó la joven profesional quien aclaró que la muestra es voluntaria, confidencial y gratuita. "En mi caso particular estoy encargada junto al equipo de bioquímicos de dar los resultados a los pacientes", dijo Pantich.



Se estima que en el país actualmente hay 140 mil personas que tienen la enfermedad. De este grupo, el 13% no tiene diagnóstico y el 30% fue diagnosticado en un período avanzado.